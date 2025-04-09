Сухой Су-30

После подписания соглашения о стратегическом партнерстве рф может получить от Ирана новые БПЛА, баллистические ракеты и пулеметы. В обмен россия может предоставить Ирану истребители и системы ПВО.
На аэродроме Саки в оккупированном Крыму россияне строят защитные сооружения для самолетов. Движение «АТЕШ» передало Силам обороны Украины данные о размещении техники и личного состава на объекте.
В ростовской области атаковано ФКП "Комбинат Каменский", производящее компоненты для ракетных двигателей. Предприятие специализируется на изготовлении твердого топлива для РСЗО и межконтинентальных ракет.
В железнодорожном районе Ульяновска произошел взрыв на железнодорожном полотне вблизи моторного завода. Инцидент осложнил логистику российских военных, сообщает ГУР Украины.
На аэродроме в Крымске сгорел истребитель Су-30. В Краснодаре в результате пожара выведены из строя три российских железнодорожных локомотива.
Российский Су-30 осуществил пуск двух управляемых ракет Х-31П по Одесской области из акватории Черного моря. В результате атаки погиб 71-летний мужчина, который находился у моря.
Россия нарастила производство планирующих бомб УМПБ Д-30СН до 600 единиц в месяц. Эти боеприпасы весом 250 кг могут запускаться с расстояния 90 км и использоваться различными типами самолетов.
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех".
Российский самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство Японии 23 сентября. В ответ японские истребители впервые применили сигнальные ракеты, а Токио подало жесткий протест российскому правительству.
На военном аэродроме 'Борисоглебск' в Воронежской области РФ обнаружены разрушенные ангары после ночной атаки украинских дронов. Это часть масштабной операции ВСУ против четырех российских военных аэродромов.
ВСУ поразили авиабазу в липецке, где базировались новые российские истребители Су-57 и проходило обучение пилотов. На аэродроме также размещались склады с более 700 управляемыми авиабомбами.
Спутниковые снимки показали следы пожара и взрывов на аэродроме 'Саки' в оккупированном Крыму после атаки ВСУ. Генштаб подтвердил удар, а OSINT-аналитики утверждают об уничтожении истребителя Су-30СМ.
Украинские Силы обороны атаковали военный аэродром 'Саки' в оккупированном Крыму. Спутниковые снимки подтверждают уничтожение одного Су-30СМ и возможное повреждение другого самолета.