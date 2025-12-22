Поражены два многоцелевых истребителя Су-30: в ГУР уточнили потери врага во время спецоперации на аэродроме под липецком

В Главном управлении разведки уточнили потери врага во время операции на аэродроме под липецком - поражены два российских Су-30, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Согласно уточненным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме государства-агрессора россии под липецком в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года успешно поражены два вражеских многоцелевых истребителя Су-30