Эксклюзив
11:25 • 1040 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 3474 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 5026 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 4994 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 5372 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 4746 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 13376 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 30533 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 43879 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 47597 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Поражены два многоцелевых истребителя Су-30: в ГУР уточнили потери врага во время спецоперации на аэродроме под липецком

Киев

 • 64 просмотра

В результате спецоперации на военном аэродроме под липецком в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года успешно поражены два вражеских Су-30. Ранее сообщалось о поражении Су-30 и Су-27.

Поражены два многоцелевых истребителя Су-30: в ГУР уточнили потери врага во время спецоперации на аэродроме под липецком

В Главном управлении разведки уточнили потери врага во время операции на аэродроме под липецком - поражены два российских Су-30, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Согласно уточненным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме государства-агрессора россии под липецком в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года успешно поражены два вражеских многоцелевых истребителя Су-30

- говорится в сообщении.

Добавим

Ранее в ГУР сообщили, что в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под липецком вспыхнул пожар — горели два вражеских дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Сухой Су-27
Сухой Су-30
Главное управление разведки Украины