Поражены два многоцелевых истребителя Су-30: в ГУР уточнили потери врага во время спецоперации на аэродроме под липецком
Киев • УНН
В результате спецоперации на военном аэродроме под липецком в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года успешно поражены два вражеских Су-30. Ранее сообщалось о поражении Су-30 и Су-27.
В Главном управлении разведки уточнили потери врага во время операции на аэродроме под липецком - поражены два российских Су-30, передает УНН со ссылкой на ГУР.
Согласно уточненным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме государства-агрессора россии под липецком в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года успешно поражены два вражеских многоцелевых истребителя Су-30
Добавим
Ранее в ГУР сообщили, что в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под липецком вспыхнул пожар — горели два вражеских дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27.