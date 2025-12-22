Уражено два багатоцільові винищувачі Су-30: у ГУР уточнили втрати ворога під час спецоперації на аеродромі під липецьком
Київ • УНН
Внаслідок спецоперації на військовому аеродромі під липецьком у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року успішно уражено два ворожі Су-30. Раніше повідомлялося про ураження Су-30 та Су-27.
У Головному управлінні розвідки уточнили втрати ворога під час операції на аеродромі під липецьком - уражено два російські Су-30, передає УНН із посиланням на ГУР.
Згідно з уточненими даними, внаслідок спецоперації на військовому аеродромі держави-агресора росії під липецьком у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року успішно уражено два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30
Додамо
Раніше у ГУР повідомили, що у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під ліпєцком спалахнула пожежа — горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.