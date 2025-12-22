$42.250.09
Ексклюзив
11:25 • 1062 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 3516 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 5070 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 5036 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 5410 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 4768 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 13391 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 30556 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 43895 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 47614 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Уражено два багатоцільові винищувачі Су-30: у ГУР уточнили втрати ворога під час спецоперації на аеродромі під липецьком

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Внаслідок спецоперації на військовому аеродромі під липецьком у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року успішно уражено два ворожі Су-30. Раніше повідомлялося про ураження Су-30 та Су-27.

Уражено два багатоцільові винищувачі Су-30: у ГУР уточнили втрати ворога під час спецоперації на аеродромі під липецьком

У Головному управлінні розвідки уточнили втрати ворога під час операції на аеродромі під липецьком - уражено два російські Су-30, передає УНН із посиланням на ГУР.

Згідно з уточненими даними, внаслідок спецоперації на військовому аеродромі держави-агресора росії під липецьком у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року успішно уражено два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Раніше у ГУР повідомили, що у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під ліпєцком спалахнула пожежа — горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Су-27
Су-30
Головне управління розвідки Міністерства оборони України