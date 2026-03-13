Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатися

Авітаміноз найчастіше проявляється скаргами на кшталт втоми, слабкості, змін настрою, погіршення стану шкіри й волосся, які можуть бути пов’язані також із анемією, стресом, недосипом, інфекціями чи гормональними порушеннями. У таких випадках варто починати із сімейного лікаря, який призначить базові аналізи, а за потреби направить до ендокринолога, гастроентеролога, гематолога, дерматолога або фахівця з психічного здоров’я, замість того щоб самостійно приймати біоактивні добавки чи медикаменти.

Навесні багато людей починають скаржитися на втому, сонливість, дратівливість, зниження працездатності, сухість шкіри, ламкість нігтів або випадіння волосся. У побуті це часто називають "весняним авітамінозом". Але в медицині такий термін використовують значно обережніше.

На які симптоми звернути увагу, які аналізи здати та до яких фахівців звернутися за допомогою, розбирався УНН.

Під авітамінозом найчастіше мають на увазі тяжкий дефіцит конкретного вітаміну, який має чіткі клінічні прояви. Наприклад, про серйозні стани на кшталт цинги чи рахіту.

Саме тому сезонну слабкість не варто сприймати як готовий діагноз. Це лише привід уважніше оцінити свій стан, спосіб життя і, за потреби, звернутися до лікаря.

Чому навесні самопочуття часто погіршується

Після зими організм справді може стикатися з кількома чинниками одночасно. Один із них – менша кількість сонячного світла в холодний період. Це впливає на утворення вітаміну D, рівень якого має сезонні коливання.

Не менш важливі харчування та режим дня. Якщо раціон одноманітний, у ньому мало джерел заліза, фолатів, вітаміну B12 та білка, це може позначитись на самопочутті. Окремо впливають недосипання, стрес, перенесені інфекції, виснаження після хвороби.

Ще один чинник – медикаменти. Деякі препарати можуть впливати на рівень окремих вітамінів і мікроелементів. Наприклад, метформін пов’язують зі зниженням рівня вітаміну B12 у частини пацієнтів. Тому лікарю важливо знати, які ліки людина приймає постійно.

Які симптоми можуть свідчити не лише про втому

Найчастіше люди звертають увагу на загальну слабкість. Але проблема в тому, що цей симптом дуже неспецифічний. Втома може бути пов’язана як із нестачею поживних речовин, так і з анемією, порушеннями роботи щитоподібної залози, тривожними або депресивними станами, хронічним недосипом чи наслідками інфекції.

Серед поширених скарг також:

сухість шкіри;

тріщини в кутиках рота;

стоматит;

погіршення стану слизових оболонок.

Такі прояви можливі при нестачі вітамінів групи B, фолатів або заліза, але самі по собі вони не дозволяють поставити точний висновок.

Ще один частий привід для занепокоєння – випадіння волосся і ламкість нігтів. Люди звикли одразу пояснювати це браком вітамінів, але на практиці причин значно більше. Серед них – дефіцит заліза, перенесена інфекція, сильний стрес, гормональні зміни, а також порушення функції щитоподібної залози. Тому один лише зовнішній вигляд волосся чи нігтів не дає підстави одразу купувати вітамінні комплекси.

Окрему увагу слід звертати на зниження концентрації, апатію, дратівливість, погіршення пам’яті. Такі симптоми іноді супроводжують дефіцит вітаміну B12. Водночас вони можуть бути пов’язані й з порушеннями сну, депресією, тривогою або емоційним виснаженням.

Якщо епізоди повторюються, потрібно шукати причину ширше, зокрема оцінювати стан шлунково-кишкового тракту та можливі порушення всмоктування.

Коли не варто відкладати візит до лікаря

Є симптоми, при яких не слід списувати все на сезонність, а варто якнайшвидше звернутися за професійною консультацією до лікаря. До них належать:

помітна втрата ваги без зрозумілої причини;

тривала лихоманка;

задишка, що прогресує;

сильна слабкість;

кровотечі;

чорний кал;

стійка діарея;

оніміння кінцівок, порушення ходи або інші неврологічні симптоми.

Окремо термінової уваги потребують виражене пригнічення настрою, тривале безсоння та суїцидальні думки. У таких випадках теж потрібна очна консультація і повноцінне обстеження.

З чого зазвичай починається обстеження

Найчастіше лікар починає із загального аналізу крові та показників заліза, передусім феритину. Це дозволяє побачити, чи є анемія, і чи не виснажені запаси заліза.

Саме дефіцит заліза – найпоширеніша причина втоми, слабкості, зниження витривалості та випадіння волосся. Якщо ж є ознаки запалення або інфекції, інтерпретація феритину може бути складнішою, тому інколи додатково оцінюють маркери запалення або інші показники обміну заліза.

Аналіз на вітамін D, а також на вітамін B12 і фолати зазвичай призначають не всім підряд, а за показаннями. Наприклад, якщо є кістково-м’язові скарги, високий ризик дефіциту, підозра на порушення всмоктування, неврологічні симптоми або приймання препаратів, які можуть впливати на рівень цих речовин.

У частини пацієнтів лікар також може рекомендувати перевірити ТТГ і вільний Т4, якщо є підозра на порушення функції щитоподібної залози. Це особливо актуально при поєднанні втоми, випадіння волосся, змін ваги та зниження працездатності.

Чому не варто самостійно призначати собі вітамінні добавки

Одна з головних помилок – починати приймати вітаміни без будь-якої діагностики. По-перше, симптоми можуть бути пов’язані не з дефіцитом, а з іншим станом, який залишиться непоміченим. По-друге, надлишок деяких добавок теж небезпечний.

Особливо це стосується вітаміну D. Його безконтрольне приймання у високих дозах може шкодити здоров’ю. Тому рішення про добавки має ґрунтуватися або на підтвердженому дефіциті, або на чітких рекомендаціях сімейного лікаря.

Якщо показники на межі норми, а виражених симптомів немає, лікар може спершу рекомендувати корекцію харчування, режиму сну, фізичної активності та повторний контроль через певний час.

До якого спеціаліста звертатися за підозри на авітаміноз

У більшості випадків першим фахівцем має бути сімейний лікар або терапевт. Саме він збирає анамнез, оцінює скарги, уточнює особливості харчування, режим сну, перенесені хвороби, приймання ліків та добавок, а також призначає стартові аналізи.

Якщо проблема пов’язана з анемією або складним поєднанням дефіцитів, пацієнта можуть направити до гематолога. Якщо є підозра на порушення всмоктування, хронічні скарги з боку шлунково-кишкового тракту або ймовірне джерело крововтрати, – потрібна консультація гастроентеролога.

Ендокринолог потрібен тоді, коли є підозра на хвороби щитоподібної залози або складні питання щодо статусу вітаміну D. Якщо основні скарги стосуються випадіння волосся, висипів чи проблем зі шкірою, може знадобитися дерматолог, який допоможе відрізнити дефіцитні стани від суто дерматологічних причин.

Коли на перший план виходять пригнічений настрій, тривога, безсоння, емоційне виснаження і порушення концентрації, важливо не відкладати консультацію психотерапевта або психіатра. Іноді саме ці стани пояснюють сезонне погіршення самопочуття набагато точніше, ніж популярна версія про авітаміноз.

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.