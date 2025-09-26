Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’я

Восени через брак сонячного світла та свіжих овочів та фруктів у раціоні, організм часто недоотримує низку важливих для свого функціонування вітамінів. Це призводить до втоми, зниження імунітету й навіть сезонної депресії. Завідувачка амбулаторно-поліклінічного відділення Odrex Марта Більчак пояснила, яких вітамінів найчастіше не вистачає та як запобігти авітамінозу, пише УНН.

Що таке авітаміноз і чому він виникає восени

Як наголошує лікарка, авітаміноз - це зниження рівня одного або кількох вітамінів, що може призводити до порушення функцій організму, наприклад, обміну речовин, зниження імунітету, швидкості росту, загоєння поранень тощо.

Восени він виникає через цілу низку причин, серед яких відсутність достатньої кількості сонячного світла та їжі, збагаченої вітамінами у раціоні.

Менше сонячного світла, відповідно відбувається зниження синтезу вітаміну D. Менша кількість свіжих овочів і фруктів у раціоні. Також можливе зниження апетиту, сезонні інфекції, що підвищують потребу у вітамінах. Збільшується час, який ми проводимо в закритих приміщеннях і навпаки маємо менше активності на природі - пояснює Більчак.

Основні симптоми осіннього авітамінозу

Найпершими симптомами авітамінозу можна назвати хронічне відчуття втоми й зниження працездатності. Також людина може часто "підхоплювати" простудні та інші захворювання через знижений імунітет, пояснює лікарка.

Можуть бути й зниження настрою аж до "сезонної депресії", сухість та блідість шкіри, ламкість волосся та нігтів. У деяких з’являється дратівливість, сонливість, проблеми з концентрацією. Ці симптоми неспецифічні, але в комплексі вони можуть сигналізувати про дефіцит мікронутрієнтів і розібратись з цим допоможе лікар - наголошує Більчак.

Яких вітамін найчастіше бракує восени

Як пояснює фахівчиня найчастіше цієї пори року організму людини не вистачає вітамін D. Річ у тому, що його основне джерело - сонячне світло, тож коли дні стають коротшими, погода холоднішою і люди все більше часу проводять у приміщенні, запас цього вітаміну в організмі знижується.

Також із настанням холодів, в крові зменшуються запаси вітамінів групи В, які, як каже лікарка, відповідають за роботу нервової системи та обмін речовин. Їхня нестача проявляється втомою, проблемами зі сном і настроєм. Ще одним вітаміном, брак якого може спостерігатися восени – є вітамін С – вкрай важливий для імунітету й здоров’я судин. Восени й узимку його може бракувати через меншу кількість свіжих фруктів та овочів у раціоні.

Також варто пам'ятати про такі важливі мікроелементи, як залізо та цинк. Вони не є вітамінами, але їхній дефіцит також частіше зустрічається восени й узимку та впливає на енергію й імунітет - додає Більчак.



Як запобігти осінньому авітамінозу

Найпростіший спосіб - це збалансоване харчування, часті прогулянки на свіжому повітрі. До меню у цей період варто включати побільше сезонних овочів: гарбуз, капусту, буряк, моркву, а також фрукти: яблука, груші, сливи. Також старайтеся додавати у раціон бобові, горіхи, жирну рибу, яйця й молочні продукти - радить лікарка.

Вона додає, що як альтернативу також можна вживати заморожені овочі та ягоди/фрукти або квашені овочі. За словами Більчак вони теж добре зберігають вітаміни.

Крім того, важливо залишатися активними, бувати на свіжому повітрі навіть у прохолодну погоду й дбати про сон. А також важливо вчасно звернутися до лікаря для виявлення нестачі вітамінів чи мікроелементів - наголосила вона.

Поради для підтримки здоров’я в сезон нестачі вітамінів

За словами Більчак, правила для підтримки здоров'я завжди однакові, як улітку, так і восени і включають у себе такі пункти:

дотримання регулярного режиму харчування: не пропускайте прийоми їжі;

готуйте яскраві страви з різноманітними овочами, ягодами;

вживайте більше сезонних овочів/консервованих або заморожених;

контролюйте стрес - він збільшує потребу в мікронутрієнтах;

пийте достатньо води, уникайте надмірного споживання алкоголю;

дбайте про достатню тривалість і якість сну;

при симптомах звертайтеся до лікаря, не займайтесь самолікуванням.

