Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення

Запаморочення або вертиго – це багатогранний симптом, що вимагає професійного різнопланового підходу. У медичній практиці він входить до ТОП-5 найпоширеніших скарг. Що свідчить про широку поширеність симптому. У чому складність та особливість діагностики його причин, розбирався УНН.

Небезпека простого, на перший погляд, запаморочення полягає в його етіологічній різноманітності: від неврологічних, оториноларингологічних і кардіологічних до психосоматичних захворювань. Саме тому, у випадках, коли діагностика ускладнена, пацієнта необхідно скерувати до вузького спеціаліста. Це особливо важливо, враховуючи дані видання "Journal of Neurology", що близько 30% пацієнтів із хронічним запамороченням мають психогенну етіологію, пов'язану зі стресом і тривогою. На актуальності цього питання для українців наголосила й сімейний лікар, керівник науково-освітнього відділу Української Академії Біологічної Медицини Марина Гулій.

Психогенне запаморочення часто виникає на тлі тривожних розладів, панічних атак або депресії. У таких випадках воно є частиною вегетативної реакції на стрес і супроводжується відчуттям страху, прискоренням серцебиття, пітливістю, задишкою. Люди описують психогенне запаморочення так: "туман у голові", "відчуття нестійкості", "земля рухається під ногами", "втрата зв’язку з реальністю". Подібні симптоми часто посилюються в стресових ситуаціях або під час перебування у натовпі - пояснила Марина Гулій.

Конференція як відповідь на виклики

Аби досконало розібратися в причинах запаморочення та дізнатися про ефективні рішення щодо нього, Українська Академія Біологічної Медицини вже цієї суботи, 27 вересня, проведе конференцію "Біорегуляція – тренд майбутнього. Вертиго". Це міждисциплінарний захід для провідних фахівців, на якому обговорять сучасну діагностику та лайфхаки для розбору складних випадків, протоколи лікування, їх обмеження та "білі плями", а також доказову базу корекції запаморочення, засновану на міжнародних гайдлайнах.

Саме завдяки цій конференції українські спеціалісти зможуть вдосконалити свої знання та впровадити найновітніші світові практики у власну діяльність. Аби не просто лікувати симптоми, а й розуміти глибинні причини захворювання, забезпечуючи пацієнта повноцінною та якісною допомогою.

На конференції учасники також зможуть обмінятися досвідом та отримати практичні навички. Адже у рамках заходу відбудеться майстер-клас, де спеціалісти продемонструють можливості біопунктури в корекції запаморочення.

Конференція "Біорегуляція – тренд майбутнього. Вертиго" – це інвестиція в розвиток української медицини, яка дозволить не просто лікувати симптоми, а й діагностувати глибинні причини, забезпечуючи пацієнтам повноцінну допомогу.