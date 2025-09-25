Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення

$41.380.00
48.800.07
ukenru
06:48 • 7556 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 22399 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 36206 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 55767 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 47627 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 43431 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 40046 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 68273 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23015 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 54685 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
64%
760мм
Популярнi новини
Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана25 вересня, 00:56 • 24492 перегляди
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo02:45 • 24772 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto03:07 • 23525 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин05:22 • 32509 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo05:27 • 20764 перегляди
Публікації
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 9886 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 22433 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду24 вересня, 14:27 • 55799 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 68294 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 63200 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мустафа Джемілєв
Урсула фон дер Ляєн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Крим
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 10912 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 51684 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 110585 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 69306 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 82405 перегляди
Актуальне
Су-34
МіГ-31
The Guardian
Свіфт
Fox News

Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення

Київ • УНН

 • 9906 перегляди

Українська Академія Біологічної Медицини 27 вересня проведе конференцію "Біорегуляція – тренд майбутнього. Вертиго" для фахівців. Захід присвячений діагностиці та корекції запаморочення, яке є одним з найпоширеніших симптомів.

Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення

Запаморочення або вертиго – це багатогранний симптом, що вимагає професійного різнопланового підходу. У медичній практиці він входить до ТОП-5 найпоширеніших скарг. Що свідчить про широку поширеність симптому. У чому складність та особливість діагностики його причин, розбирався УНН.  

Небезпека простого, на перший погляд, запаморочення полягає в його етіологічній різноманітності: від неврологічних, оториноларингологічних і кардіологічних до психосоматичних захворювань. Саме тому, у випадках, коли діагностика ускладнена, пацієнта необхідно скерувати до вузького спеціаліста. Це особливо важливо, враховуючи дані видання "Journal of Neurology", що близько 30% пацієнтів із хронічним запамороченням мають психогенну етіологію, пов'язану зі стресом і тривогою. На актуальності цього питання для українців наголосила й сімейний лікар, керівник науково-освітнього відділу Української Академії Біологічної Медицини Марина Гулій.

Психогенне запаморочення часто виникає на тлі тривожних розладів, панічних атак або депресії. У таких випадках воно є частиною вегетативної реакції на стрес і супроводжується відчуттям страху, прискоренням серцебиття, пітливістю, задишкою. Люди описують психогенне запаморочення так: "туман у голові", "відчуття нестійкості", "земля рухається під ногами", "втрата зв’язку з реальністю". Подібні симптоми часто посилюються в стресових ситуаціях або під час перебування у натовпі

- пояснила Марина Гулій.

Конференція як відповідь на виклики

Аби досконало розібратися в причинах запаморочення та дізнатися про ефективні рішення щодо нього, Українська Академія Біологічної Медицини вже цієї суботи, 27 вересня, проведе конференцію "Біорегуляція – тренд майбутнього. Вертиго". Це міждисциплінарний захід для провідних фахівців, на якому обговорять сучасну діагностику та лайфхаки для розбору складних випадків, протоколи лікування, їх обмеження та "білі плями", а також доказову базу корекції запаморочення, засновану на міжнародних гайдлайнах. 

Саме завдяки цій конференції українські спеціалісти зможуть вдосконалити свої знання та впровадити найновітніші світові практики у власну діяльність. Аби не просто лікувати симптоми, а й розуміти глибинні причини захворювання, забезпечуючи пацієнта повноцінною та якісною допомогою.

На конференції учасники також зможуть обмінятися досвідом та отримати практичні навички. Адже у рамках заходу відбудеться майстер-клас, де спеціалісти продемонструють можливості біопунктури в корекції запаморочення.

Конференція "Біорегуляція – тренд майбутнього. Вертиго" – це інвестиція в розвиток української медицини, яка дозволить не просто лікувати симптоми, а й діагностувати глибинні причини, забезпечуючи пацієнтам повноцінну допомогу.

Лілія Подоляк

Здоров'яПублікації