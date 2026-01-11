Трамп заявив що Куба більше не отримає нафти чи фінансової підтримки від Венесуели

$42.990.00
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
09:33 • 13445 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 18149 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 26581 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 37632 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 58234 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 41483 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33373 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 36846 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 60128 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
Популярнi новини
Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11 січня, 04:00 • 11439 перегляди
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11 січня, 04:43 • 9102 перегляди
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo11 січня, 06:39 • 8660 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран11 січня, 07:03 • 16425 перегляди
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго08:18 • 12612 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 13445 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 49529 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 97985 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 124371 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 94254 перегляди
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 17531 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 20219 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 75853 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 76800 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 97156 перегляди
Трамп заявив що Куба більше не отримає нафти чи фінансової підтримки від Венесуели

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Дональд Трамп заявив про припинення постачання нафти та фінансової допомоги Кубі, яка раніше отримувала ресурси від Венесуели. Він закликав Кубу укласти угоду зі США, поки не стало пізно.

Трамп заявив що Куба більше не отримає нафти чи фінансової підтримки від Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення постачання нафти й фінансової допомоги Кубі. Він також пропонує Гавані укласти угоду зі США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У своїй заяві Дональд Трамп наголосив, що Куба тривалий час існувала за рахунок великих обсягів нафти та коштів з Венесуели. В обмін на це Гавана надавала венесуельській владі так звані "послуги безпеки".

Куба роками жила за рахунок величезних обсягів нафти та грошей з Венесуели. Натомість, Куба надавала "послуги безпеки" двом останнім венесуельським диктаторам, Але більше цього не буде! Більшість тих кубинців загинули під час атаки США минулого тижня і Венесуелі більше не потрібен захист від бандитів та вимагачів, які стільки років тримали її в заручниках

- йдеться у дописі президента США.

Також Трамп заявив, що тепер Венесуелу захищатимуть Сполучені Штати Америки. Він підкреслив, що США мають "найпотужнішу армію світу" і закликав Кубу діяти "поки не стало пізно".

Тепер у Венесуели є Сполучені Штати Америки - найпотужніша армія світу (із величезним відривом), щоб захищати їх. І ми їх захистимо. Більше жодної краплі нафти чи центра грошей Куба не отримає - нуль! Я наполегливо їм укласти угоду, поки це не стало надто пізно

- наголосив Трамп.

Нагадаємо

Дональд Трамп планує відновити видобуток нафти у Венесуелі для зниження світових цін до 50 доларів за барель. Це дозволить США контролювати близько 30% світового ринку сировини.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Куба
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки