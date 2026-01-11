Трамп заявив що Куба більше не отримає нафти чи фінансової підтримки від Венесуели
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про припинення постачання нафти та фінансової допомоги Кубі, яка раніше отримувала ресурси від Венесуели. Він закликав Кубу укласти угоду зі США, поки не стало пізно.
Президент США Дональд Трамп заявив про припинення постачання нафти й фінансової допомоги Кубі. Він також пропонує Гавані укласти угоду зі США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У своїй заяві Дональд Трамп наголосив, що Куба тривалий час існувала за рахунок великих обсягів нафти та коштів з Венесуели. В обмін на це Гавана надавала венесуельській владі так звані "послуги безпеки".
Куба роками жила за рахунок величезних обсягів нафти та грошей з Венесуели. Натомість, Куба надавала "послуги безпеки" двом останнім венесуельським диктаторам, Але більше цього не буде! Більшість тих кубинців загинули під час атаки США минулого тижня і Венесуелі більше не потрібен захист від бандитів та вимагачів, які стільки років тримали її в заручниках
Також Трамп заявив, що тепер Венесуелу захищатимуть Сполучені Штати Америки. Він підкреслив, що США мають "найпотужнішу армію світу" і закликав Кубу діяти "поки не стало пізно".
Тепер у Венесуели є Сполучені Штати Америки - найпотужніша армія світу (із величезним відривом), щоб захищати їх. І ми їх захистимо. Більше жодної краплі нафти чи центра грошей Куба не отримає - нуль! Я наполегливо їм укласти угоду, поки це не стало надто пізно
Нагадаємо
Дональд Трамп планує відновити видобуток нафти у Венесуелі для зниження світових цін до 50 доларів за барель. Це дозволить США контролювати близько 30% світового ринку сировини.