Трамп заявив що Куба більше не отримає нафти чи фінансової підтримки від Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення постачання нафти й фінансової допомоги Кубі. Він також пропонує Гавані укласти угоду зі США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У своїй заяві Дональд Трамп наголосив, що Куба тривалий час існувала за рахунок великих обсягів нафти та коштів з Венесуели. В обмін на це Гавана надавала венесуельській владі так звані "послуги безпеки".

Куба роками жила за рахунок величезних обсягів нафти та грошей з Венесуели. Натомість, Куба надавала "послуги безпеки" двом останнім венесуельським диктаторам, Але більше цього не буде! Більшість тих кубинців загинули під час атаки США минулого тижня і Венесуелі більше не потрібен захист від бандитів та вимагачів, які стільки років тримали її в заручниках - йдеться у дописі президента США.

Також Трамп заявив, що тепер Венесуелу захищатимуть Сполучені Штати Америки. Він підкреслив, що США мають "найпотужнішу армію світу" і закликав Кубу діяти "поки не стало пізно".

Тепер у Венесуели є Сполучені Штати Америки - найпотужніша армія світу (із величезним відривом), щоб захищати їх. І ми їх захистимо. Більше жодної краплі нафти чи центра грошей Куба не отримає - нуль! Я наполегливо їм укласти угоду, поки це не стало надто пізно - наголосив Трамп.

Нагадаємо

Дональд Трамп планує відновити видобуток нафти у Венесуелі для зниження світових цін до 50 доларів за барель. Це дозволить США контролювати близько 30% світового ринку сировини.