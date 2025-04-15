Ізраїль слідом за США вийде з Ради ООН з прав людини

Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив про вихід країни з Ради ООН з прав людини через дискримінацію. За його словами, понад 20% усіх резолюцій Ради були спрямовані проти Ізраїлю.