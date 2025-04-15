Президент Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного економічного стану у Венесуелі терміном на 60 днів. Це дозволить вжити заходів для стабілізації економіки та підтримки соціального сектора.
Сьогодні відзначають 315-ту річницю першої української Конституції Пилипа Орлика. Оригінал документу знаходиться в російському архіві.
Папа Франциск визнав диво блаженної Марії Кармен Ренділес, відкриваючи шлях до її канонізації. Вона чудесно зцілила жінку від гідроцефалії, що стало підставою для визнання дива.
Дональд Трамп заявив про бажання бачити, як російський диктатор "укладе угоду". У гіршому випадку він готовий ввести додаткові мита на російську нафту, але робити цього не хоче.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Нафта дорожчає третій тиждень поспіль через тиск США на Венесуелу та Іран. Інвестори побоюються, що торгова війна може стримати попит, але запаси нафти в США впали.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро різко відповів держсекретарю США Марко Рубіо через його попередження про наслідки агресії проти Гайани. Територіальна суперечка між країнами триває з XIX століття.
Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі до США з 2 квітня. Рішення викликало стурбованість в ЄС, який оцінює наслідки.
Завантаження нафти у портах Венесуели сповільнилось після введення США мита на торгівлю з країнами, що купують нафту. Chevron скорочує свій флот, що призводить до затримок завантаження.
Президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на імпорт венесуельської нафти, що може зачепити Китай та Індію. Каракас назвав це актом агресії, але США готові до переговорів.
Адміністрація Трампа скасує тимчасовий законний статус для 530 тисяч мігрантів. Цей крок припиняє програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.
Адміністрація Трампа уклала угоду з Сальвадором про розміщення 300 членів венесуельської банди у в'язниці. Вашингтон заплатить 6 мільйонів доларів за рік утримання затриманих.
Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.
США посилили санкції проти нафтової галузі Ірану та обмежили оплату енергоносіїв з рф. Brent піднялася вище 70 доларів за барель, WTI коштує близько 67 доларів.
Адміністрація Трампа опублікувала список із 50 досягнень президента за перші 50 днів його другого терміну. Серед них боротьба з нелегальною міграцією, повернення виробництва в США та "мирні переговори" між Україною та росією.
Адміністрація Трампа скасувала ліцензію Chevron на діяльність у Венесуелі через відсутність прогресу у реформах. Компанія має припинити експорт нафти та всі операції до 3 квітня.
Ціни на нафту Brent та WTI знижуються через економічну невизначеність та нові тарифні загрози США. ОПЕК+ розглядає можливість зміни обсягів видобутку на тлі скасування ліцензії Chevron у Венесуелі.
Дональд Трамп анулює ліцензію Chevron на експорт нафти з Венесуели з 1 березня. Рішення пов'язане з невиконанням Венесуелою демократичних умов та домовленостей щодо депортації.
Адміністрація Трампа тимчасово заморозила розгляд імміграційних заявок від мігрантів з України та Латинської Америки. Рішення пов'язане з перевіркою потенційних випадків шахрайства та безпековими питаннями.
У Гданській затоці виявлено партію кокаїну вартістю 15 мільйонів доларів. Затримано 7 місцевих жителів, які намагалися переправити близько 100 кг наркотиків з Південної Америки.
Після переговорів з США Венесуела погодилась прийняти назад своїх громадян без документів. Серед депортованих можуть бути особи, пов'язані з кримінальними угрупованнями.
В штаті Табаско автобус з 48 пасажирами зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинула 41 людина. Після зіткнення автобус охопило полум'я, наразі ідентифіковано 18 тіл.
Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив про вихід країни з Ради ООН з прав людини через дискримінацію. За його словами, понад 20% усіх резолюцій Ради були спрямовані проти Ізраїлю.
Держсекретар США Марко Рубіо попередив Панаму про неприйнятність китайського контролю над Панамським каналом. США погрожують вжити заходів, якщо ситуація не зміниться негайно.
Трамп заявив про домовленість з Венесуелою щодо прийому депортованих громадян та надання транспорту. Угода досягнута після зустрічі спецпредставника США з Мадуро, незважаючи на невизнання його президентства.
Адміністрація Трампа готується припинити програму Байдена, яка дозволила 530 000 мігрантів легально прибути до США. Планується скасування "паролю" для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.
Адміністрація Трампа скасувала статус тимчасового захисту для понад 600 тисяч венесуельців у США. Це відбулося незважаючи на те, що Байден продовжив цей статус на 18 місяців через гуманітарну кризу у Венесуелі.
Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження про призупинення програм тимчасового в'їзду іммігрантів. Рішення зачепить українців, кубинців, венесуельців та інших, які мали можливість в'їзду за спонсорською підтримкою.
МЗС РФ готове відновлювати відносини з Грузією, але лише за умови готовності Тбілісі. Москва звинувачує США та ЄС у втручанні у внутрішні справи Грузії та тиску на країну.
Нафта Brent і WTI подешевшала на 0,5-0,6% після заяв Трампа про надзвичайний стан в енергетиці та плани щодо збільшення видобутку. Інвестори також стурбовані можливим введенням мит на імпорт з Канади та Мексики.