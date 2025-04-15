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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 161716 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139635 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142380 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136409 перегляди

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Венесуела

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Президент Венесуели запровадив надзвичайний економічний стан на 60 днів у країні

Президент Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного економічного стану у Венесуелі терміном на 60 днів. Це дозволить вжити заходів для стабілізації економіки та підтримки соціального сектора.

Новини Світу • 9 квітня, 01:32 • 3749 перегляди

День першої конституції України та День чистої карми: що ще святкують 5 квітня

Сьогодні відзначають 315-ту річницю першої української Конституції Пилипа Орлика. Оригінал документу знаходиться в російському архіві.

Суспільство • 5 квітня, 03:30 • 8577 перегляди

Венесуела отримає першу жінку-святу після схвалення Папи Франциска

Папа Франциск визнав диво блаженної Марії Кармен Ренділес, відкриваючи шлях до її канонізації. Вона чудесно зцілила жінку від гідроцефалії, що стало підставою для визнання дива.

Новини Світу • 1 квітня, 09:59 • 10925 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

Дональд Трамп заявив про бажання бачити, як російський диктатор "укладе угоду". У гіршому випадку він готовий ввести додаткові мита на російську нафту, але робити цього не хоче.

Війна • 1 квітня, 00:25 • 140362 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743287 перегляди

Нафта дорожчає третій тиждень на тлі тиску на Венесуелу та Іран

Нафта дорожчає третій тиждень поспіль через тиск США на Венесуелу та Іран. Інвестори побоюються, що торгова війна може стримати попит, але запаси нафти в США впали.

Економіка • 28 березня, 16:52 • 36672 перегляди

Мадуро назвав держсекретаря США "ідіотом"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро різко відповів держсекретарю США Марко Рубіо через його попередження про наслідки агресії проти Гайани. Територіальна суперечка між країнами триває з XIX століття.

Новини Світу • 28 березня, 02:41 • 14893 перегляди

США введуть 25% мито на імпортні авто з 2 квітня

Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі до США з 2 квітня. Рішення викликало стурбованість в ЄС, який оцінює наслідки.

Новини Світу • 26 березня, 22:45 • 17710 перегляди

Експорт нафти з Венесуели сповільнився через мита США і припинення ліцензії Chevron

Завантаження нафти у портах Венесуели сповільнилось після введення США мита на торгівлю з країнами, що купують нафту. Chevron скорочує свій флот, що призводить до затримок завантаження.

Економіка • 26 березня, 06:55 • 13336 перегляди

Трамп пообіцяв високі мита країнам, що купують венесуельську нафту: може вдарити по Китаю та Індії

Президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на імпорт венесуельської нафти, що може зачепити Китай та Індію. Каракас назвав це актом агресії, але США готові до переговорів.

Економіка • 25 березня, 07:53 • 18058 перегляди

Трамп скасував законний статус для 530 тисяч мігрантів

Адміністрація Трампа скасує тимчасовий законний статус для 530 тисяч мігрантів. Цей крок припиняє програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.

Новини Світу • 22 березня, 12:05 • 30078 перегляди

США заплатить Сальвадору $6 млн за утримання 300 членів венесуельської банди у в'язниці

Адміністрація Трампа уклала угоду з Сальвадором про розміщення 300 членів венесуельської банди у в'язниці. Вашингтон заплатить 6 мільйонів доларів за рік утримання затриманих.

Новини Світу • 15 березня, 22:53 • 17150 перегляди

Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.

Новини Світу • 15 березня, 07:37 • 22066 перегляди

Нафта дорожчає на тлі санкцій США проти Ірану та росії

США посилили санкції проти нафтової галузі Ірану та обмежили оплату енергоносіїв з рф. Brent піднялася вище 70 доларів за барель, WTI коштує близько 67 доларів.

Економіка • 14 березня, 06:59 • 16263 перегляди

"Перемоги не припиняються": Білий дім оприлюднив 50 досягнень Трампа за перші 50 днів його президентства

Адміністрація Трампа опублікувала список із 50 досягнень президента за перші 50 днів його другого терміну. Серед них боротьба з нелегальною міграцією, повернення виробництва в США та "мирні переговори" між Україною та росією.

Новини Світу • 11 березня, 03:20 • 27027 перегляди

США скасовують ліцензію нафтовій компанії Chevron на роботу у Венесуелі

Адміністрація Трампа скасувала ліцензію Chevron на діяльність у Венесуелі через відсутність прогресу у реформах. Компанія має припинити експорт нафти та всі операції до 3 квітня.

Новини Світу • 4 березня, 22:59 • 15193 перегляди

Ціни на нафту впали: в чому проблема

Ціни на нафту Brent та WTI знижуються через економічну невизначеність та нові тарифні загрози США. ОПЕК+ розглядає можливість зміни обсягів видобутку на тлі скасування ліцензії Chevron у Венесуелі.

Економіка • 28 лютого, 10:17 • 110336 перегляди

Трамп скасував ухвалений за Байдена дозвіл на експорт нафти з Венесуели

Дональд Трамп анулює ліцензію Chevron на експорт нафти з Венесуели з 1 березня. Рішення пов'язане з невиконанням Венесуелою демократичних умов та домовленостей щодо депортації.

Новини Світу • 27 лютого, 11:00 • 20489 перегляди

США призупинили розгляд імміграційних заявок від українців за програмами Байдена - ЗМІ

Адміністрація Трампа тимчасово заморозила розгляд імміграційних заявок від мігрантів з України та Латинської Америки. Рішення пов'язане з перевіркою потенційних випадків шахрайства та безпековими питаннями.

Суспільство • 19 лютого, 07:27 • 55454 перегляди

Біля польського Гданська з моря виловили вантаж кокаїну на 15 млн доларів

У Гданській затоці виявлено партію кокаїну вартістю 15 мільйонів доларів. Затримано 7 місцевих жителів, які намагалися переправити близько 100 кг наркотиків з Південної Америки.

Новини Світу • 18 лютого, 14:21 • 23778 перегляди

Венесуела відправила літаки за своїми громадянами зі США: що відомо про угоду

Після переговорів з США Венесуела погодилась прийняти назад своїх громадян без документів. Серед депортованих можуть бути особи, пов'язані з кримінальними угрупованнями.

Новини Світу • 10 лютого, 23:25 • 26490 перегляди

На півдні Мексики сталося ДТП: понад 40 загиблих

В штаті Табаско автобус з 48 пасажирами зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинула 41 людина. Після зіткнення автобус охопило полум'я, наразі ідентифіковано 18 тіл.

Новини Світу • 9 лютого, 07:45 • 30660 перегляди

Ізраїль слідом за США вийде з Ради ООН з прав людини

Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив про вихід країни з Ради ООН з прав людини через дискримінацію. За його словами, понад 20% усіх резолюцій Ради були спрямовані проти Ізраїлю.

Новини Світу • 5 лютого, 18:26 • 70960 перегляди

У Держдепі висунули ультиматум щодо Панамського каналу

Держсекретар США Марко Рубіо попередив Панаму про неприйнятність китайського контролю над Панамським каналом. США погрожують вжити заходів, якщо ситуація не зміниться негайно.

Новини Світу • 2 лютого, 21:34 • 34011 перегляди

Трамп заявив, що Венесуела погодилася прийняти своїх громадян, депортованих зі США

Трамп заявив про домовленість з Венесуелою щодо прийому депортованих громадян та надання транспорту. Угода досягнута після зустрічі спецпредставника США з Мадуро, незважаючи на невизнання його президентства.

Новини Світу • 1 лютого, 19:13 • 39631 перегляди

Адміністрація Трампа планує скасувати легальний статус прийнятих при Байдені мігрантів

Адміністрація Трампа готується припинити програму Байдена, яка дозволила 530 000 мігрантів легально прибути до США. Планується скасування "паролю" для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

Новини Світу • 1 лютого, 08:05 • 35052 перегляди

Адміністрація Трампа скасувала захищений захист для 600 тисяч венесуельців

Адміністрація Трампа скасувала статус тимчасового захисту для понад 600 тисяч венесуельців у США. Це відбулося незважаючи на те, що Байден продовжив цей статус на 18 місяців через гуманітарну кризу у Венесуелі.

Новини Світу • 29 січня, 12:53 • 23736 перегляди

Чиновники Трампа призупиняють програми прийому іммігрантів, у тому числі українців - NYT

Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження про призупинення програм тимчасового в'їзду іммігрантів. Рішення зачепить українців, кубинців, венесуельців та інших, які мали можливість в'їзду за спонсорською підтримкою.

Політика • 25 січня, 08:53 • 60096 перегляди

У рф заявили про готовність нормалізувати відносини з Грузією

МЗС РФ готове відновлювати відносини з Грузією, але лише за умови готовності Тбілісі. Москва звинувачує США та ЄС у втручанні у внутрішні справи Грузії та тиску на країну.

Новини Світу • 24 січня, 17:55 • 31871 перегляди

Нафта продовжує дешевшати: інвестори спостерігають за політикою "Трампа 2.0"

Нафта Brent і WTI подешевшала на 0,5-0,6% після заяв Трампа про надзвичайний стан в енергетиці та плани щодо збільшення видобутку. Інвестори також стурбовані можливим введенням мит на імпорт з Канади та Мексики.

Економіка • 22 січня, 09:22 • 36057 перегляди