FT: США висунули ідею розморозити частину активів рф для відновлення мирних переговорів
Київ • УНН
США запропонували Європі передати частину заморожених російських активів до механізму Вашингтона для відновлення мирних переговорів. Європейські делегати план відхилили.
США висунули ідею розморозити частину російських активів для відновлення мирних переговорів щодо України. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
"США запропонували, щоб європейські країни розморозили деякі російські суверенні активи, знерухомлені після вторгнення москви в Україну, та передати їх до механізму, контрольованого Вашингтоном, у спробі відновити мирні переговори", - повідомив журналіст FT Крістофер Міллер у X.
Як зазначає Reuters, європейські делегати відхилили план, запропонований спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, про що повідомляє FT.
Нагадаємо
Раніше The New York Times повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала росії низку економічних поступок, зокрема можливість розблокування мільярдів доларів заморожених активів, щоб домогтися часткового припинення вогню у війні проти України.
Reuters також повідомляло, що адміністрація Трампа розглядає можливість пом'якшення санкцій проти танкерів "тіньового флоту", які перевозять нафту та нафтопродукти з росії, Ірану й Венесуели. Таким чином Вашингтон прагне знизити рекордно високі мита на морські перевезення енергоносіїв.