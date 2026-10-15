FT: США выдвинули идею разморозить часть активов рф для возобновления мирных переговоров

США выдвинули идею разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"США предложили, чтобы европейские страны разморозили некоторые российские суверенные активы, обездвиженные после вторжения москвы в Украину, и передали их в механизм, контролируемый Вашингтоном, в попытке возобновить мирные переговоры", — сообщил журналист FT Кристофер Миллер в X.

Как отмечает Reuters, европейские делегаты отклонили план, предложенный специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, о чем сообщает FT.

Напомним

Ранее The New York Times сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа предложила россии ряд экономических уступок, в частности возможность разблокирования миллиардов долларов замороженных активов, чтобы добиться частичного прекращения огня в войне против Украины.

Reuters также сообщало, что администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против танкеров "теневого флота", перевозящих нефть и нефтепродукты из россии, Ирана и Венесуэлы. Таким образом Вашингтон стремится снизить рекордно высокие тарифы на морские перевозки энергоносителей.