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Венесуела зупинила один з найбільших НПЗ через пожежу

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Пожежа через розрив газопроводу зупинила НПЗ Cardon потужністю 310 тисяч барелів на добу. Постраждалих і серйозних пошкоджень немає.

Венесуела зупинила один з найбільших НПЗ через пожежу

Венесуела зупинила роботу нафтопереробного заводу "Кардон" (Cardon), другого за величиною в країні, потужністю 310 000 барелів на день, після пожежі, спричиненої розривом газопроводу. Про це повідомила державна нафтова компанія PDVSA пізно 6 жовтня, оцінюючи ситуацію, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Вісім джерел, обізнаних з цим питанням, раніше підтвердили виданню, що на об'єкті, що є частиною нафтопереробного комплексу Paraguana Refining Center компанії PDVSA потужністю 955 000 барелів на добу, виникла пожежа.

Два джерела повідомили, що пожежа почалася на газопроводі, що веде до установки гідроочищення дизельного пального нафтопереробного заводу, що змусило зупинити весь об'єкт, включаючи котли.

У своїй вечірній заяві PDVSA повідомила, що швидко локалізувала пожежу, спричинену розривом, близько 15:25 за місцевим часом, газопроводу, що веде до котлів. Постраждалих та серйозних пошкоджень немає, додається у повідомленні, і інцидент розслідується.

Пожежі, перебої з електропостачанням та відключення є поширеними на об'єктах компанії та можуть вплинути на постачання пального, необхідного для внутрішнього ринку, такого як бензин та дизельне пальне.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, з нафтопереробного заводу виривалися величезні стовпи полум'я та диму. Пізніші фотографії показали пожежників на об'єкті та ліквідовану пожежу. Reuters не змогло одразу перевірити достовірність відео, але джерела повідомили, що бачили дим та полум'я.

Минулого місяця виробництво було зупинено на одному з агрегатів перегонки нафти на Cardon та на його установці каталітичного крекінгу з флюїдом через недостатню кількість сировини.

Енергетична угода Венесуели зі США діятиме 25 років і передбачає видобуток 1,5 млн барелів нафти на добу – Делсі Родрігес30.08.26, 07:58 • 9968 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Вибухи
Пожежі
Reuters
Венесуела