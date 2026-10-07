Венесуэла остановила один из крупнейших НПЗ из-за пожара
Киев • УНН
Пожар из-за разрыва газопровода остановил НПЗ Cardon мощностью 310 тысяч баррелей в сутки. Пострадавших и серьезных повреждений нет.
Венесуэла остановила работу нефтеперерабатывающего завода "Кардон" (Cardon), второго по величине в стране, мощностью 310 000 баррелей в сутки, после пожара, вызванного разрывом газопровода. Об этом поздно вечером 6 октября сообщила государственная нефтяная компания PDVSA, оценивая ситуацию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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Восемь источников, знакомых с ситуацией, ранее подтвердили изданию, что на объекте, являющемся частью нефтеперерабатывающего комплекса Paraguana Refining Center компании PDVSA мощностью 955 000 баррелей в сутки, возник пожар.
Два источника сообщили, что пожар начался на газопроводе, ведущем к установке гидроочистки дизельного топлива нефтеперерабатывающего завода, из-за чего пришлось остановить весь объект, включая котлы.
В своем вечернем заявлении PDVSA сообщила, что быстро локализовала пожар, вызванный разрывом около 15:25 по местному времени газопровода, ведущего к котлам. Пострадавших и серьезных повреждений нет, говорится в сообщении, инцидент расследуется.
Пожары, перебои с электроснабжением и отключения являются распространенным явлением на объектах компании и могут повлиять на поставки топлива, необходимого для внутреннего рынка, такого как бензин и дизельное топливо.
На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, с нефтеперерабатывающего завода вырывались огромные столбы пламени и дыма. На более поздних фотографиях были видны пожарные на объекте и потушенный пожар. Reuters не смогло сразу проверить достоверность видеозаписей, однако источники сообщили, что видели дым и пламя.
В прошлом месяце производство было остановлено на одном из агрегатов перегонки нефти на Cardon и на его установке каталитического крекинга с флюидом из-за недостаточного количества сырья.
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