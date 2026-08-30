Энергетическое соглашение Венесуэлы с США будет действовать 25 лет и предусматривает добычу 1,5 млн баррелей нефти в сутки — Делси Родригес

Энергетическое соглашение между Венесуэлой и США рассчитано на 25 лет и предусматривает увеличение добычи нефти до более чем 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом заявила временная президентка Венесуэлы Делси Родригес, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Родригес назвала договорённость «исторической» и заявила, что она должна способствовать восстановлению экономики страны и увеличению государственных доходов. По её словам, Венесуэла при этом сохранит суверенитет над своими природными ресурсами.

Этот 25-летний двусторонний проект предусматривает разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с целевым объёмом добычи более 1,5 миллиона баррелей в день — заявила Родригес.

План предусматривает разработку новых нефтяных блоков

По словам Родригес, 1,5 млн баррелей в сутки — лишь первоначальная цель в рамках двустороннего соглашения с США. Более широкий план также предусматривает освоение с нуля ещё 8 нефтяных блоков и дальнейшее расширение энергетического сектора Венесуэлы.

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