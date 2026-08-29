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Financial Times

Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории» между США и Венесуэлой

Киев • УНН

 • 348 просмотра

США якобы получат мажоритарный контроль над более чем 65 млрд баррелей запасов Венесуэлы. Детали сделки пока не обнародованы.

Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории» между США и Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое предусматривает получение Соединёнными Штатами мажоритарного контроля над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти страны. Об этом американский президент сообщил в Truth Social, пишет УНН.

Детали

Соединённые Штаты Америки только что заключили соглашение с Венесуэлой о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории

— заявил Трамп.

По его словам, договорённости были достигнуты по его поручению госсекретарём США Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом в сотрудничестве с временной президенткой Венесуэлы Делси Родригес и частным бизнесом.

США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей нефти

Трамп утверждает, что договорённость обеспечит США мажоритарный контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти Венесуэлы без затрат для американских налогоплательщиков.

США ведут переговоры с Венесуэлой о масштабной нефтяной сделке — Axios28.08.26, 01:56 • 4650 просмотров

По словам президента, соглашение более чем вдвое увеличит нефтяные резервы США, нарастит предложение нефти и в перспективе должно существенно снизить цены на бензин для американцев.

Трамп также заявил, что договорённость должна способствовать экономическому развитию Венесуэлы и укреплению отношений между Вашингтоном и Каракасом.

В то же время подробные условия соглашения пока не обнародованы. В частности, в настоящее время неизвестно, какие именно месторождения и частные компании привлечены к договорённостям и каким образом США будут реализовывать заявленный мажоритарный контроль над запасами нефти.

Американские нефтяные компании готовятся подписать соглашения с Венесуэлой о добыче нефти19.08.26, 06:15 • 26100 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты