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MIM-104 Patriot

США ведут переговоры с Венесуэлой о масштабной нефтяной сделке — Axios

Киев • УНН

 • 366 просмотра

США и Венесуэла обсуждают сделку с участием американских компаний на более чем десяти нефтяных месторождениях. Переговоры еще продолжаются.

США ведут переговоры с Венесуэлой о масштабной нефтяной сделке — Axios

Соединённые Штаты ведут переговоры с Венесуэлой о масштабной нефтяной сделке, которая может существенно увеличить американские запасы нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

По данным издания, сделка предусматривает участие США более чем в десятке венесуэльских нефтяных месторождений. Американские компании получат доли в проектах и будут заниматься их разработкой.

Переговоры ещё продолжаются, поэтому окончательные параметры сделки могут измениться.

США могут получить доступ к венесуэльским месторождениям

Американские инвестиции должны помочь Венесуэле увеличить добычу и доходы от экспорта нефти. В то же время для Вашингтона сделка может стать способом получить больший контроль над ресурсами страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

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Как отмечает Axios, США жёстко контролируют ситуацию в Венесуэле после отстранения от власти Николаса Мадуро в январе. Страну в настоящее время возглавляет вице-президент Делси Родригес.

Параллельно временные власти Венесуэлы и оппозиция договорились о ряде реформ, в частности о реформировании судебной системы. Ожидается, что переговоры могут стать шагом к проведению свободных выборов.

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Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Николас Мадуро
Венесуэла
Соединённые Штаты