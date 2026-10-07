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Владимир Кличко просит расследовать возможное исчезновение драгоценностей Хайден Панеттьери

Киев • УНН

 • 2484 просмотра

Владимир Кличко заявил о возможном незаконном присвоении вещей Хайден Панеттьери. Он просит предоставить ему полномочия инициировать расследование.

Владимир Кличко просит расследовать возможное исчезновение драгоценностей Хайден Панеттьери

Владимир Кличко заявил о возможном незаконном присвоении вещей его бывшей возлюбленной Хайден Панеттьери. Он просит предоставить ему полномочия инициировать правоохранительное расследование по факту исчезновения имущества. Об этом сообщает TMZ, передает УНН.

Детали

"Бывший возлюбленный Хайден Панеттьери Владимир Кличко считает, что кто-то из ее окружения продал некоторые ее вещи ломбарду... Теперь он утверждает, что ломбард отказывается отвечать на его вопросы... И хочет, чтобы в дело вмешалась полиция. Согласно судебным документам, полученным TMZ, Владимир сказал, что, по его мнению, "не родственник, который ранее был связан с Хайден", заложил некоторые из ее вещей... и он считает, что это были ювелирные изделия", — пишет издание.

По имеющейся информации, Владимир Кличко утверждает, что ломбард отказался предоставить конкретную информацию о драгоценностях без обращения правоохранительных органов. Он опасается, что вещи могут продать третьим лицам.

Речь идет о наследстве дочери Панеттьери

Как утверждает издание, Владимир Кличко подал документы в рамках процедуры получения права опеки над их 12-летней дочерью Кайей Евдокией. Он отметил, что возвращение имущества Панеттьери напрямую связано с наследством девочки.

"Как мы сообщали ранее, Владимир, который уже имел единоличную опеку над ребенком, должен быть назначен опекуном, чтобы иметь возможность помочь Кайе с ее наследством из имущества Хайден. Теперь он конкретно просит, чтобы его назначение опекуном включало полномочия требовать и санкционировать правоохранительное расследование по возвращению имущества Хайден... которое, по его мнению, было незаконно присвоено", — пишет издание.

По информации издания, в первоначальном заявлении Владимир утверждал, что драгоценности исчезли. Он также добавил, что электронные письма Хайден были просмотрены и уничтожены.

"Он также утверждал, что часть имущества находится под охраной правоохранительных органов, а другие предметы были изъяты федеральными агентами. Владимир утверждал, что перед смертью Хайден наняла охранную компанию для защиты своего дома и его содержимого, что произошло из-за "зафиксированной обеспокоенности" тем, что одно лицо получило несанкционированный доступ к ее дому. Он сказал, что дизайнерскую одежду Хайден переместили, чтобы предотвратить ее кражу, но он опасался, что это лицо продолжит пытаться ее получить", — пишет издание.

Суд еще не вынес решения. Хайден умерла 16 августа в возрасте 36 лет от, как сообщается, передозировки.

Напомним

Семья, друзья и коллеги Хайден Панеттьери собрались в Малибу на камерной церемонии памяти актрисы через месяц после ее смерти в возрасте 36 лет. Среди примерно 150 гостей были Конни Бриттон, Руби Роуз, Эван Росс и другие звезды.

Алла Киосак

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Владимир Кличко