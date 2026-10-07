Володимир Кличко просить розслідувати можливе зникнення коштовностей Гейден Панеттьєрі

Володимир Кличко заявив про можливе незаконне привласнення речей його колишньої коханої Гейден Панеттьєрі. Він просить надати йому повноваження ініціювати правоохоронне розслідування щодо зниклого майна. Про це повідомляє TMZ, передає УНН.

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"Колишній коханий Гейден Панеттьєрі Володимир Кличко вважає, що хтось із її оточення продав деякі її речі ломбарду... Тепер він стверджує, що ломбард відмовляється відповідати на його запитання... І хоче, щоб до справи втрутилася поліція. Згідно з судовими документами, отриманими TMZ, Володимир сказав, що, на його думку, "не родич, який раніше був пов'язаний з Гейден", заклав деякі з її речей... і він вважає, що це були ювелірні вироби", – пише видання.

За наявною інформацією, Володимир Кличко стверджує, що ломбард відмовився надати конкретну інформацію про дорогоцінності без звернення правоохоронців. Він побоюється, що речі можуть продати третім особам.

Йдеться про спадщину доньки Панеттьєрі

Як стверджує видання, Володимир Кличко подав документи у межах процедури отримання права опікунства над їхньою 12-річною донькою Кайєю Євдокією. Він зазначив, що повернення майна Панеттьєрі безпосередньо пов’язане зі спадщиною дівчинки.

"Як ми повідомляли раніше, Володимир, який вже мав одноосібну опіку над дитиною, має бути призначений опікуном, щоб мати змогу допомогти Кайї з її спадщиною з майна Гайден. Тепер він конкретно просить, щоб його призначення опікуном включало повноваження вимагати та санкціонувати правоохоронне розслідування щодо повернення майна Гайден... яке, на його думку, було незаконно привласнене", – пише видання.

За інформацією видання, у початковій заяві Володимир стверджував, що коштовності зникли. Він також додав, що електронні листи Гайден були переглянуті та знищені.

"Він також стверджував, що деяке майно перебуває під охороною правоохоронних органів, а інші предмети були вилучені федеральними агентами. Володимир стверджував, що перед смертю Гайден найняла охоронну компанію для захисту свого будинку та його вмісту, що виникло через "задокументоване занепокоєння" щодо того, що одна особа отримала несанкціонований доступ до її будинку. Він сказав, що дизайнерський одяг Гайден було переміщено, щоб запобігти його крадіжці, але він побоювався, що ця особа продовжуватиме намагатися його отримати", – пише видання.

Суд ще не виніс рішення. Гайден померла 16 серпня у віці 36 років від, як повідомляється, передозування.

Нагадаємо

Родина, друзі та колеги Гейден Панеттьєрі зібралися в Малібу на камерній церемонії пам'яті акторки через місяць після її смерті у віці 36 років. Серед приблизно 150 гостей були Конні Бріттон, Рубі Роуз, Еван Росс та інші зірки.