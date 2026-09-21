Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі

$44.6651.24
ukenru
23:56 • 566 перегляди
Сікорський повідомив, скільки потужностей рф знищила Україна, та пригрозив росіянам літакамиVideo
22:57 • 4458 перегляди
Європейські розвідки попередили про можливі дії росії проти НАТО вже протягом кількох місяців
22:32 • 5870 перегляди
Вибори у держдуму, опрацьовано половину протоколів: результати та перші реакції лідерів партій
22:16 • 5284 перегляди
Умєров заявив про значний прогрес у переговорах зі США, залишилися 1-2 ключові питання – Axios
20:45 • 11710 перегляди
Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios
20:05 • 13763 перегляди
Україна стане однією з головних тем Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
18:46 • 20785 перегляди
"Мирний трек - це пріоритет №1": Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку
Ексклюзив
20 вересня, 16:31 • 24083 перегляди
БПЛА рф влучив у склад "Еко-маркету" на Київщині - фоторепортажPhoto
Ексклюзив
20 вересня, 15:43 • 19724 перегляди
Астрологічний прогноз на 21-27 вересня: Сонце перейде в Терези, а тиждень завершиться повнею в Овні
20 вересня, 12:26 • 22533 перегляди
Удари рф зупинили заводи, що виробляли 90% сталі України - Financial Times
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.8м/с
57%
750мм
Популярнi новини
Майже 900 випадків сексуального насильства з боку рф - МЗС України відповіло на доповідь ООН 20 вересня, 14:27 • 7402 перегляди
Викрито “конвертаційний центр” з фінансовими операціями на понад 23 млрд гривень - Офіс ГенпрокурораPhotoVideo20 вересня, 14:41 • 4972 перегляди
На прем’єра Угорщини Петера Мадяра вилили вино під час святаVideo20 вересня, 14:59 • 15396 перегляди
На фронті загинув колишній політв’язень кремля Микола Карпюк20 вересня, 16:14 • 7226 перегляди
У рф завершились вибори до держдуми: "єдина росія" і ще 4 партії долають бар’єр19:02 • 17845 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 64566 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 83255 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 58756 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 73068 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 67306 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Тейлор Свіфт
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Херсонська область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса23:06 • 842 перегляди
Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета22:05 • 1692 перегляди
Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі21:05 • 3310 перегляди
Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі19 вересня, 10:49 • 33312 перегляди
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto19 вересня, 08:47 • 32698 перегляди
Актуальне
The Guardian
Фільм
Серіали
Fox News
Facebook

Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі

Київ • УНН

 • 3320 перегляди

Близько 150 рідних, друзів і колег вшанували акторку в Малібу. Причину її смерті у віці 36 років досі встановлюють.

Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі

Родина, друзі та колеги Хайден Панеттьєрі зібралися в Малібу на камерній церемонії пам'яті акторки через місяць після її смерті у віці 36 років. Серед приблизно 150 гостей були Конні Бріттон, Рубі Роуз, Еван Росс та інші зірки, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Церемонія відбулася 19 вересня. Панеттьєрі прийшли вшанувати її колеги за серіалом "Нешвілл" Конні Бріттон, Сем Палладіо, Джонатан Джексон та Чарльз Естен.

Серед інших гостей були актори Рубі Роуз та Еван Росс.

Причину смерті Панеттьєрі досі встановлюють

Хайден Панеттьєрі померла 16 серпня у своєму будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Медики намагалися надати їй допомогу, однак акторку оголосили мертвою на місці.

Кличко вперше публічно відреагував на смерть своєї екснареченої Гайден Панеттьєрі19.08.26, 04:17 • 5430 переглядiв

Поліція та офіс коронера продовжують розслідування. За попередніми даними правоохоронців, ознак злочину або підозрілих обставин не виявили.

Представник акторки раніше спростував повідомлення про те, що Панеттьєрі нібито прийняла таблетку з фентанілом незадовго до смерті. Остаточну причину смерті мають встановити після отримання результатів токсикологічної експертизи.

Панеттьєрі була відома за ролями в серіалах "Герої" та "Нешвілл", а також у фільмах франшизи "Крик". У неї залишилася 11-річна донька Кая від колишнього партнера, українського боксера Володимира Кличка.

"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті26.08.26, 02:05 • 91494 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоКультураСвітУНН Lite
Фільм
Серіали
Володимир Кличко
Південна Кароліна