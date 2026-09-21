Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі
Київ • УНН
Близько 150 рідних, друзів і колег вшанували акторку в Малібу. Причину її смерті у віці 36 років досі встановлюють.
Родина, друзі та колеги Хайден Панеттьєрі зібралися в Малібу на камерній церемонії пам'яті акторки через місяць після її смерті у віці 36 років. Серед приблизно 150 гостей були Конні Бріттон, Рубі Роуз, Еван Росс та інші зірки, повідомляє E! News, пише УНН.
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Церемонія відбулася 19 вересня. Панеттьєрі прийшли вшанувати її колеги за серіалом "Нешвілл" Конні Бріттон, Сем Палладіо, Джонатан Джексон та Чарльз Естен.
Серед інших гостей були актори Рубі Роуз та Еван Росс.
Причину смерті Панеттьєрі досі встановлюють
Хайден Панеттьєрі померла 16 серпня у своєму будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Медики намагалися надати їй допомогу, однак акторку оголосили мертвою на місці.
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Поліція та офіс коронера продовжують розслідування. За попередніми даними правоохоронців, ознак злочину або підозрілих обставин не виявили.
Представник акторки раніше спростував повідомлення про те, що Панеттьєрі нібито прийняла таблетку з фентанілом незадовго до смерті. Остаточну причину смерті мають встановити після отримання результатів токсикологічної експертизи.
Панеттьєрі була відома за ролями в серіалах "Герої" та "Нешвілл", а також у фільмах франшизи "Крик". У неї залишилася 11-річна донька Кая від колишнього партнера, українського боксера Володимира Кличка.
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