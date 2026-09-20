“Це буде маленька катастрофа”: “Флеш” попередив про загрозу російських супутників
Київ • УНН
Сергій Бескрестнов попередив, що рф може допрацювати супутникове угруповання "Рассвет" для керування дронами й ракетами. Україна має заздалегідь посилити РЕБ.
росія може допрацювати та використати супутникове угруповання "Рассвет" для онлайн-керування безпілотниками та ракетами. Про це заявив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.
Деталі
Я бачу, що багатьох заспокоїли невдачі росії з виведенням супутників "Рассвет" на орбіту. Я впевнений, що вони доопрацюють двигуни, і супутники вийдуть на потрібні орбіти. Росія це космічна держава, і цілком імовірно, що якась ракета "Ангара" одним запуском "неочікувано" виведе на орбіту половину супутникового угруповання Рассвет. Це дасть ворогу можливість керувати "Шахедами" та ракетами онлайн через супутники. Це буде величезна проблема для нас. Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа
Він наголосив, що Україна має підготувати засоби радіоелектронної боротьби ще до того, як російське супутникове угруповання запрацює.
Зараз ми маємо проблему з РЕБ проти МЕШ. Рік ніхто не займався цим питанням. Потім так само буде з "Рассветом". Усі будуть дивуватися- "як же так сталося", хтось скаже, а чого Флеш мовчав. Я не мовчу, так само як з МЕШ було, так і з Рассветом я буквально кричу про загрозу. До моменту появи супутників "Рассвет" у нас має бути розроблена система РЕБ. І не просто розроблена. Цим РЕБ мають ВЖЕ бути закриті всі ключові об’єкти інфраструктури. І кажу відразу, все це не буде дешево і швидко
Нагадаємо
Система "Рассвет-3" досі не досягла орбіти 800 км. Частина супутників уже зійшла з орбіти або ризикує згоріти в атмосфері.