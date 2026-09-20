Погода 20 вересня: де в Україні очікуються тумани та прояснення
Київ • УНН
20 вересня в Україні буде мінлива хмарність, переважно без опадів. На північному сході й Черкащині вранці місцями туман.
У неділю, 20 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, у північно-східних областях та на Черкащині вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
У Києві та області 20 вересня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
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