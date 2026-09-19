"Зараз молодь - це який вік?" Зеленський зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімки
Київ • УНН
Президент обговорив із молоддю майбутнє та розвиток Карпатської ініціативи. Він закликав зберігати молодь в Україні й залучати іноземців.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімки. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
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За словами глави держави, "Карпатська ініціатива - про майбутнє та розвиток, а це передусім молодь".
І наші інтеграційні проєкти, зокрема й C8, ми закладаємо з перспективою для молодих українців і українок
Він підкреслив, що треба боротися за те, щоб "наша молодь залишалася в Україні, а іноземці приїздили сюди і допомагали відновлювати й будувати".
Під час виступу Президент поцікавився, якого віку має бути людина, щоб вважатися молодою: "Зараз молодь - це який вік? А який треба прийняти закон, щоб було до 45? Міністр молоді та спорту - підготуйте! Дуже хочеться бути серед молоді", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
У серпні Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності збереження доступності гуртожитків для студентів, а також анонсував розширення програми "єОселі" та нові гранти для молоді.
Молодь, яка не підпадає під призовний вік, має право перебувати за кордоном - Зеленський14.04.26, 16:42 • 3885 переглядiв