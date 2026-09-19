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The Guardian
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"Зараз молодь - це який вік?" Зеленський зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімки

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Президент обговорив із молоддю майбутнє та розвиток Карпатської ініціативи. Він закликав зберігати молодь в Україні й залучати іноземців.

"Зараз молодь - це який вік?" Зеленський зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімки

Президент Володимир Зеленський зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімки. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами глави держави, "Карпатська ініціатива - про майбутнє та розвиток, а це передусім молодь".

І наші інтеграційні проєкти, зокрема й C8, ми закладаємо з перспективою для молодих українців і українок

- зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що треба боротися за те, щоб "наша молодь залишалася в Україні, а іноземці приїздили сюди і допомагали відновлювати й будувати".

Під час виступу Президент поцікавився, якого віку має бути людина, щоб вважатися молодою: "Зараз молодь - це який вік? А який треба прийняти закон, щоб було до 45? Міністр молоді та спорту - підготуйте! Дуже хочеться бути серед молоді", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У серпні Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності збереження доступності гуртожитків для студентів, а також анонсував розширення програми "єОселі" та нові гранти для молоді.

Молодь, яка не підпадає під призовний вік, має право перебувати за кордоном - Зеленський14.04.26, 16:42 • 3885 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Володимир Зеленський
Україна