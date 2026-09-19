Оновлення Медичних сил, рекрутинг і нові далекобійні операції: Зеленський анонсував зміни в ЗСУ
Київ • УНН
Президент зустрівся з очільником Міноборони Хмарою і Головкомом ЗСУ Драпатим. Вони обговорили оновлення управління Медичних сил, залучення іноземних добровольців і розвиток далекобійних можливостей України.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За його словами, наразі готуються рішення, які мають оновити управлінські підходи та систему реагування на виклики в командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Про це глава держави повідомив у Telegram, передає УНН.
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Як зазначив Зеленський, наразі важливо максимально масштабувати успішні практики, які застосовуються в бойових бригадах та в усіх ефективних патронатних службах бригад. Він додав, що масштабування успішного досвіду Сил оборони є пріоритетом для командувачів усіх рівнів.
Обговорили також оновлення нормативної бази і підходів до залучення іноземних добровольців для служби в Силах оборони України. Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану. Вдячний усім іноземним добровольцям, які вже вагомо долучились до захисту України, нашої незалежності, права нашого народу жити так, як це має бути у суверенній державі
Зеленський, Хмара і Драпатий також обговорили нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Україна готує розширення далекобійних можливостей, додав президент.
Хочу й окремо подякувати всім нашим розробникам та виробникам зброї, усім інженерам та залученим експертам, які буквально цілодобово працюють для створення протидії реактивним "шахедам". Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних "шахедів". Працюємо, щоб забезпечити системне застосування, постійну ефективність у збиттях і необхідне масове виробництвом
Нагадаємо
У Міноборони зазначили, що українські далекобійні та середньої дальності удари по російських військових і паливних об'єктах завдають рф мільярдних збитків. Це скорочує ресурси, які росія могла б витратити на ракети, дрони, військову техніку та найманців.