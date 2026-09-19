Оновлення Медичних сил, рекрутинг і нові далекобійні операції: Зеленський анонсував зміни в ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За його словами, наразі готуються рішення, які мають оновити управлінські підходи та систему реагування на виклики в командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Про це глава держави повідомив у Telegram, передає УНН.

Як зазначив Зеленський, наразі важливо максимально масштабувати успішні практики, які застосовуються в бойових бригадах та в усіх ефективних патронатних службах бригад. Він додав, що масштабування успішного досвіду Сил оборони є пріоритетом для командувачів усіх рівнів.

Обговорили також оновлення нормативної бази і підходів до залучення іноземних добровольців для служби в Силах оборони України. Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану. Вдячний усім іноземним добровольцям, які вже вагомо долучились до захисту України, нашої незалежності, права нашого народу жити так, як це має бути у суверенній державі