Що святкують 19 вересня в Україні та світі

19 вересня в Україні відзначають День винахідника і раціоналізатора та День фармацевтичного працівника, у світі святкують День народження цифрового смайлика та День незалежності Сент-Кіттс і Невіс, а у церковному календарі за новим стилем вшановують святих мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, пише УНН.

День винахідника і раціоналізатора України

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України у 1994 році, яке відзначається щорічно у третю суботу вересня.

Подія вшановує українських науковців, інженерів, конструкторів та новаторів, чиї технічні розробки, патентні винаходи та раціоналізаторські пропозиції рухають уперед вітчизняну промисловість, оборонно-промисловий комплекс, медицину та айті-сектор.

День фармацевтичного працівника України

Офіційне професійне свято, засноване Указом Президента України у 1999 році, яке також припадає на третю суботу вересня.

Свято присвячене представникам фармацевтичної галузі - провізорам, фармацевтам, науковцям, розробникам ліків та виробникам медикаментів, які забезпечують медичну безпеку країни, розробку інноваційних препаратів та безперебійне постачання життєво необхідних засобів.

День народження цифрового смайлика (Smiley Face / Emoticon Birthday)

Неофіційне міжнародне свято, присвячене події 19 вересня 1982 року, коли професор Університету Карнегі-Меллон Скотт Фалман уперше запропонував використовувати послідовність символів :-) для позначення жартівливих повідомлень на електронній дошці оголошень.

Цей простий символ став текстовим родоначальником сучасної культури емодзі та цифрового вираження емоцій у мережевому спілкуванні.

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Всесвітній день донора кісткового мозку (World Bone Marrow Donor Day)

Глобальна медична дата під егідою Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку (WMDA), яка відзначається у третю суботу вересня.

Вона покликана висловити вдячність мільйонам добровільних донорів та підвищити обізнаність суспільства про важливість поповнення реєстрів донорів гемопоетичних стовбурових клітин для порятунку хворих на лейкемію та інші важкі гематологічні недуги.

Міжнародний день "Говори як пірат" (International Talk Like a Pirate Day)

Неофіційне пародійне свято, вигадане у 1995 році американцями Джоном Бауером та Марком Саммерсом.

У цей день прихильники піратської тематики та популярної культури по всьому світу спілкуються сленгом морських розбійників XVII-XVIII століть, використовують характерні вигуки та вбираються у тематичні костюми.

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День Незалежності Сент-Кіттс і Невіс

Головне національне свято карибської острівної держави, встановлене на згадку про проголошення повної незалежності від Великої Британії 19 вересня 1983 року. Країна здобула суверенітет у статусі федеративної конституційної монархії в складі Британської Співдружності.

День пам'яті святих мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, які постраждали за християнську віру в Антіохії у III столітті під час переслідувань імператора Проба.

Також у цей день згадують преподобного Олексія Голосіївського (Шепелєва) - відомого київського старця й подвижника XIX-XX століть, який прославився даром прозорливості та молитовної допомоги.

За старим календарем віряни відзначають Спомин чуда Архістратига Михаїла в Хонех (Колосах) - одне з найвідоміших народно-релігійних свят, знане як Михайлове чудо.

За переказами, у IV столітті в Фригії архангел Михаїл явився біля храму й ударом жезла розверз скелю, спрямувавши у розселину дві гірські річки, які язичники пустили на затоплення святині.

Також у цей день згадують святих мучеників Євдоксія, Зінона й Макарія.

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