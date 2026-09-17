Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя
Київ • УНН
Акторка перенесла п’ять струсів мозку, а після найсерйознішого була непрацездатною шість місяців. Наслідками стали мігрені та чутливість до світла й шуму.
Американська акторка та колишня зірка Disney Channel Деббі Раян розповіла, що кілька років тому перенесла серйозну черепно-мозкову травму, після якої протягом 6 місяців була непрацездатною. Про наслідки травми та сильні мігрені 33-річна акторка розповіла в шоу "Last Meals" на YouTube-каналі Mythical Kitchen, передає E! News, пише УНН.
Деталі
За словами Раян, протягом життя вона перенесла 5 струсів мозку. Перші 4 акторка назвала "інцидентами", однак п'ятий випадок виявився значно серйознішим і суттєво вплинув на її подальше життя.
Черепно-мозкові травми значно погіршують ситуацію. Кілька років тому я отримала досить серйозну травму мозку, яка змінила моє життя, і була непрацездатною протягом 6 місяців
6 місяців реабілітації та наслідки травми
Акторка зазначила, що після останньої травми протягом 6 місяців проходила лікування у неврологічному реабілітаційному центрі. За її словами, там застосовували нестандартні методи терапії, які вона порівняла з науковою фантастикою.
Лікування зрештою дозволило Раян повернутися до роботи, однак повністю відновитися їй не вдалося.
Є деякі речі, які просто не повернулися
Раян зізналася, що тепер умовно ділить своє життя на періоди "Деббі до інциденту" та "Деббі після інциденту". Серед наслідків травми вона назвала підвищену чутливість до світла та шуму, а також сильні мігрені.
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Раян також розповіла, що важливу роль у її відновленні відіграли близькі люди, зокрема чоловік, музикант Джош Дан. Пара одружилася у 2019 році та виховує 8-місячну доньку Фелікс.
Акторка зазначила, що підтримка оточення допомогла їй адаптуватися до змін, частина з яких, за її словами, може залишитися з нею назавжди.
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