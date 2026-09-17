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The Washington Post

Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя

Київ • УНН

 • 3900 перегляди

Акторка перенесла п’ять струсів мозку, а після найсерйознішого була непрацездатною шість місяців. Наслідками стали мігрені та чутливість до світла й шуму.

Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя

Американська акторка та колишня зірка Disney Channel Деббі Раян розповіла, що кілька років тому перенесла серйозну черепно-мозкову травму, після якої протягом 6 місяців була непрацездатною. Про наслідки травми та сильні мігрені 33-річна акторка розповіла в шоу "Last Meals" на YouTube-каналі Mythical Kitchen, передає E! News, пише УНН.

Деталі

За словами Раян, протягом життя вона перенесла 5 струсів мозку. Перші 4 акторка назвала "інцидентами", однак п'ятий випадок виявився значно серйознішим і суттєво вплинув на її подальше життя.

Черепно-мозкові травми значно погіршують ситуацію. Кілька років тому я отримала досить серйозну травму мозку, яка змінила моє життя, і була непрацездатною протягом 6 місяців

– розповіла Раян.

6 місяців реабілітації та наслідки травми

Акторка зазначила, що після останньої травми протягом 6 місяців проходила лікування у неврологічному реабілітаційному центрі. За її словами, там застосовували нестандартні методи терапії, які вона порівняла з науковою фантастикою.

Лікування зрештою дозволило Раян повернутися до роботи, однак повністю відновитися їй не вдалося.

Є деякі речі, які просто не повернулися

– сказала акторка.

Раян зізналася, що тепер умовно ділить своє життя на періоди "Деббі до інциденту" та "Деббі після інциденту". Серед наслідків травми вона назвала підвищену чутливість до світла та шуму, а також сильні мігрені.

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Раян також розповіла, що важливу роль у її відновленні відіграли близькі люди, зокрема чоловік, музикант Джош Дан. Пара одружилася у 2019 році та виховує 8-місячну доньку Фелікс.

Акторка зазначила, що підтримка оточення допомогла їй адаптуватися до змін, частина з яких, за її словами, може залишитися з нею назавжди.

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Степан Гафтко

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