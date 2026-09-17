білорусь стягнула війська і танки до Сувальського коридору біля кордонів НАТО

білорусь перекинула війська та військову техніку до кордонів Польщі й Литви для 4-денних командно-штабних навчань, частина яких проходить поблизу стратегічно важливого Сувальського коридору. У маневрах беруть участь, зокрема, механізовані й танкові батальйони, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Навчання Західного оперативного командування проходять із 15 до 18 вересня під керівництвом начальника Генштабу білорусі павла муравейка.

За даними білоруського Міноборони, військові відпрацьовують прикриття кордону, забезпечення воєнного стану, протидію диверсійним групам, а також відбиття атак безпілотників і легкої авіації.

Маневри проходять біля стратегічного коридору НАТО

Сувальський коридор – це 104-кілометрова ділянка польсько-литовського кордону, яка з'єднує країни Балтії з рештою території НАТО та одночасно розділяє білорусь і калінінградську область рф.

Муравейко заявив, що білорусь нібито не готується до наступальних дій.

Ми не розглядаємо жодних наступальних дій – заявив він, назвавши припущення про можливу підготовку нападу на сусідні держави "абсолютно безпідставними".

У Міноборони білорусі також стверджують, що кількість військових та озброєння на навчаннях не перевищує встановлених Віденським документом 2011 року порогів, за яких необхідно повідомляти інші держави.

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