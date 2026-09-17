Беларусь стянула войска и танки к Сувалкскому коридору у границ НАТО

беларусь перебросила войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит вблизи стратегически важного Сувалкского коридора. В маневрах участвуют, в частности, механизированные и танковые батальоны, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника Генштаба беларуси павла муравейко.

По данным белорусского Минобороны, военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, противодействие диверсионным группам, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.

Маневры проходят возле стратегического коридора НАТО

Сувалкский коридор — это 104-километровый участок польско-литовской границы, который соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО и одновременно разделяет беларусь и калининградскую область рф.

Муравейко заявил, что беларусь якобы не готовится к наступательным действиям.

Мы не рассматриваем никаких наступательных действий — заявил он, назвав предположения о возможной подготовке нападения на соседние государства "абсолютно безосновательными".

В Минобороны беларуси также утверждают, что количество военнослужащих и вооружения на учениях не превышает установленных Венским документом 2011 года порогов, при которых необходимо уведомлять другие государства.

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