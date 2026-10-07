В среду послы ЕС одобрят крупнейший пакет санкций против России с 2022 года — Reuters

Послы Европейского союза в среду, 7 октября, одобрят новый масштабный пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пакет будет включать около ​1650 новых санкционных заявлений против России, большинство из которых касается военно-промышленного комплекса РФ.

Пакет, предложенный внешнеполитическим органом ЕС, Европейской службой внешней политики, станет крупнейшим со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. После одобрения послами списки будут направлены министрам иностранных дел ЕС в следующий понедельник для окончательного утверждения - говорится в статье.

Указывается, что около 1570 позиций из новых списков — это организации и лица, связанные с военно-промышленным комплексом России. Более половины из них сосредоточены на производстве ракет. Санкции предусматривают запрет на поездки и транзакции с ЕС, а также замораживание активов.

Напомним

В сентябре Евросоюз исключил двух миллиардеров из санкционного списка в отношении России, при этом продлил действие санкций в отношении остальных 3000 физических и юридических лиц еще на три года.

ЕС рассматривает усиление ограничений для российских дипломатов на фоне обострения гибридных угроз — СМИ