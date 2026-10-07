В среду послы ЕС одобрят крупнейший пакет санкций против России с 2022 года — Reuters
Киев • УНН
Пакет будет содержать около 1650 санкций, преимущественно против военно-промышленного комплекса России. Более половины ограничений коснётся производителей ракет.
Послы Европейского союза в среду, 7 октября, одобрят новый масштабный пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что пакет будет включать около 1650 новых санкционных заявлений против России, большинство из которых касается военно-промышленного комплекса РФ.
Пакет, предложенный внешнеполитическим органом ЕС, Европейской службой внешней политики, станет крупнейшим со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. После одобрения послами списки будут направлены министрам иностранных дел ЕС в следующий понедельник для окончательного утверждения
Указывается, что около 1570 позиций из новых списков — это организации и лица, связанные с военно-промышленным комплексом России. Более половины из них сосредоточены на производстве ракет. Санкции предусматривают запрет на поездки и транзакции с ЕС, а также замораживание активов.
Напомним
В сентябре Евросоюз исключил двух миллиардеров из санкционного списка в отношении России, при этом продлил действие санкций в отношении остальных 3000 физических и юридических лиц еще на три года.
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