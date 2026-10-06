ЕС рассматривает усиление ограничений для российских дипломатов на фоне обострения гибридных угроз — СМИ

Недавняя волна гибридных атак по всей Европе вызвала вопросы относительно возможной причастности российских дипломатов, побуждая государства-члены рассмотреть возможность введения более жестких ограничений и проверок. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Передвижения и деятельность российских дипломатов оказались под пристальным вниманием, поскольку Европейский союз сталкивается с рядом гибридных атак, некоторые из которых напрямую связывают с Москвой и которые пошатнули его коллективную безопасность.

По словам высокопоставленных дипломатов, осведомленных о ходе переговоров, этот вопрос рассматривается как возможный следующий шаг в санкционном режиме блока.

Как отмечает издание, Брюссель стремится перевернуть страницу после спорного исключения двух влиятельных олигархов в прошлом месяце, которое поставило под напряжение единый фронт ЕС. Теперь страны ищут способы сплотиться и противостоять вмешательству кремля.

Среди рассматриваемых вариантов — усиление ограничений и проверок в отношении российских дипломатов, чтобы противодействовать гибридной войне и диверсиям, организованным государством.

В прошлом месяце Венгрия выслала 10 российских дипломатов, обвиненных в "неприемлемом" поведении в соответствии с Венской конвенцией 1961 года. Москва ответила зеркальными мерами.

Другие тревожные инциденты, в частности вероятный поджог на оборонном предприятии в Эстонии и обнаружение неразорвавшегося беспилотника в аэропорту Лейпцига в Германии, которые в обоих случаях связывают с россией, еще больше усилили обеспокоенность.

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Эта дискуссия, которая все еще находится на ранней стадии, является продолжением механизма, введенного ЕС в прошлом году в рамках его 19-го пакета санкций.

Система обязывает российских дипломатов, работающих в странах блока, сообщать о намерении путешествовать в другое государство-член или транзитом пересекать его территорию за пределами страны пребывания "не позднее чем за 24 часа" до запланированного въезда.

Это правило распространяется на дипломатических и консульских представителей всех рангов, включая послов, административный, технический и обслуживающий персонал, а также членов их семей.

Хотя эта система предоставила европейским властям больше возможностей для контроля за передвижениями российских дипломатов, сама по себе она их не ограничивает.

Государства-члены могут применять более строгую процедуру, которая обязывает российских дипломатов получать разрешение на транзит. В случае отказа дипломат не может пересечь соответствующую страну. Однако эта процедура является необязательной. В настоящее время ее ввели только две страны.

Поскольку система действует только с января 2026 года, опыт ее применения пока ограничен - заявил представитель Европейской комиссии.

Система уведомлений была основана на предположении, что российские дипломаты "часто вовлечены" в деятельность, направленную на распространение провоенных нарративов и манипулирование общественным мнением. Теперь акцент смещается на их возможную прямую или косвенную роль в гибридных атаках.

В Брюсселе во время обсуждений придется учитывать Венскую конвенцию, которая предоставляет дипломатическим представителям широкие права и гарантии в их повседневной работе. Этот документ считается одним из величайших достижений международного права.

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