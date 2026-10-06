ЄС розглядає посилення обмежень для російських дипломатів на тлі загострення гібридних загроз - ЗМІ

Нещодавня хвиля гібридних атак по всій Європі викликала питання щодо можливої причетності російських дипломатів, спонукаючи держави-члени розглянути можливість запровадження жорсткіших обмежень і перевірок. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

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Пересування та діяльність російських дипломатів опинилися під пильною увагою, оскільки Європейський Союз стикається з низкою гібридних атак, деякі з яких безпосередньо пов’язують із Москвою та які похитнули його колективну безпеку.

За словами високопоставлених дипломатів, обізнаних із перебігом переговорів, це питання розглядається як можливий наступний крок у санкційному режимі блоку.

Як зазначає видання, Брюссель прагне перегорнути сторінку після суперечливого виключення двох впливових олігархів минулого місяця, яке поставило під напругу єдиний фронт ЄС. Тепер країни шукають способи згуртуватися та протистояти втручанню кремля.

Серед варіантів, які розглядаються, — посилення обмежень і перевірок щодо російських дипломатів, щоб протидіяти гібридній війні та диверсіям, організованим державою.

Минулого місяця Угорщина вислала 10 російських дипломатів, звинувачених у "неприйнятній" поведінці відповідно до Віденської конвенції 1961 року. Москва відповіла дзеркальними заходами.

Інші тривожні інциденти, зокрема ймовірний підпал на оборонному підприємстві в Естонії та виявлення нерозірваного безпілотника в аеропорту Лейпцига в Німеччині, які в обох випадках пов’язують із росією, ще більше посилили занепокоєння.

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Ця дискусія, яка все ще перебуває на ранній стадії, є продовженням механізму, запровадженого ЄС минулого року в межах його 19-го пакета санкцій.

Система зобов’язує російських дипломатів, які працюють у країнах блоку, повідомляти про намір подорожувати до іншої держави-члена або транзитом перетинати її територію за межами країни перебування "не пізніше ніж за 24 години" до запланованого в’їзду.

Це правило поширюється на дипломатичних і консульських представників усіх рангів, включно з послами, адміністративним, технічним та обслуговувальним персоналом, а також членами їхніх сімей.

Хоча ця система надала європейським органам влади більше можливостей для контролю за пересуванням російських дипломатів, сама по собі вона не обмежує їх.

Держави-члени можуть застосовувати суворішу процедуру, яка зобов’язує російських дипломатів отримувати дозвіл на транзит. У разі відмови дипломат не може перетнути відповідну країну. Однак ця процедура є необов’язковою. Наразі її запровадили лише дві країни.

Оскільки система діє лише з січня 2026 року, досвід її застосування поки що обмежений - заявив речник Європейської комісії.

Система повідомлень була заснована на припущенні, що російські дипломати "часто залучені" до діяльності, спрямованої на поширення провоєнних наративів і маніпулювання громадською думкою. Тепер акцент зміщується на їхню можливу пряму чи опосередковану роль у гібридних атаках.

У Брюсселі під час обговорень доведеться враховувати Віденську конвенцію, яка надає дипломатичним представникам широкі права та гарантії у їхній повсякденній роботі. Цей документ вважається одним із найбільших досягнень міжнародного права.

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