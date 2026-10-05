"Наражає на небезпеку життя по всій Європі": Каллас заявила про сплеск російських гібридних атак
Київ • УНН
Кая Каллас заявила про сплеск російських гібридних атак і порушень повітряного простору Європи. Три дрони перетнули небо Молдови.
росія наражає на небезпеку життя по всій Європі гібридними атаками. Про це заявила в понеділок, 5 жовтня, під час брифінгу разом з прем'єр-міністром Молдови Васіле Тофаном очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"За останні тижні Європа спостерігає сплеск російських гібридних атак, спроб диверсій та порушень повітряного простору. Російські ракети та безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови протягом вихідних. І це абсолютно неприйнятно", – сказала Каллас у Брюсселі.
30 вересня росія розпочала повітряну кампанію проти енергетичної мережі України, завдавши ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі навколо Києва та інших регіонів, що стало найважчою комбінованою атакою на енергетичні об'єкти за останні місяці, зазначає видання.
У Молдові, на західному кордоні України, Міністерство оборони заявило, що три безпілотники перетнули її повітряний простір протягом того дня.
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також минулого тижня попередив, що Німеччина зіткнеться з новими гібридними атаками з боку росії, і пообіцяв продовжувати підтримувати Україну "напередодні, ймовірно, найсуворішої зими з початку російського вторгнення у 2022 році", пише видання.
Німецька влада неодноразово попереджала, що росія проводить гібридну кампанію атак з використанням дронів та кібератак, звинувачуючи москву у спробі дронової атаки в аеропорту Лейпцига у серпні.
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