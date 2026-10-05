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Техніка

Голова німецької розвідки заявив про загрозу "збройного конфлікту" з росією

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Голова BND Мартін Єгер заявив про реальну загрозу силового конфлікту Німеччини з росією. Ознак масштабного нападу на НАТО розвідка не бачить.

Голова німецької розвідки заявив про загрозу "збройного конфлікту" з росією

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер вважає реальною загрозу силового протистояння Німеччини з росією. Про це повідомляє Die Welt, пише УНН.

Деталі

"Протистояння, у якому ми перебуваємо з росією, набуло нової, небезпечнішої якості: Німеччина опинилася під загрозою втягування у силовий конфлікт із росією", - заявив Єгер у понеділок під час відкритого слухання в парламентській контрольній комісії Бундестагу.

За словами Єгера, російські спецслужби діють "високопрофесійно та безжально". "Загроза нападів на цілі в Німеччині залишається реальною та актуальною. Ми повинні цьому протистояти".

Як приклад цього загострення він навів спробу атаки на аеропорт Лейпцига, відповідальність за яку Берлін поклав на росію.

"Жодна інша країна наразі не становить такої прямої, всеосяжної та конкретної загрози для Німеччини. Не ми шукали цього протистояння. росія нав’язує його нам, бачачи в нас головного супротивника. Тому що ми не миримося з ревізіоністською експансіоністською політикою росії та її агресивною війною проти України", - зазначив Єгер.

За словами посадовця, російське керівництво прагне "забезпечити на майбутнє, щоб у Берліні та інших європейських столицях не ухвалювалися політичні рішення, спрямовані проти москви". Наслідком цього стають "все агресивніші дії російських спецслужб" проти Німеччини та інших держав.

"росія веде проти нас тіньову війну. Цю неоголошену війну неможливо схарактеризувати за допомогою традиційних військових чи правових категорій. Ми не перебуваємо у стані оборони, але все одно зазнаємо нападу - саме це і є тіньова війна", - зазначив посадовець.

"росія прагне похитнути політичну підтримку Європи щодо України. Ми маємо бути готовими до спроб залякування та подальшого втручання. Ймовірно, знову лунатимуть ядерні погрози", - додав голова BND.

Однак, за словами Єгера, на цей момент розвідувальне відомство не бачить ознак широкомасштабного нападу росії на територію НАТО. Проте можливі "військові дії росії в обмеженому масштабі", зокрема в країнах Балтії, уточнив очільник розвідки Німеччини.

Естонія переміщує війська ближче до кордону з рф і готується до можливого конфлікту - FT05.10.26, 11:00 • 1984 перегляди

Ольга Розгон

Світ
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Бундестаг
НАТО
Лейпциг
Німеччина
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