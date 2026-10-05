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Глава немецкой разведки заявил об угрозе "вооружённого конфликта" с Россией

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Глава BND Мартин Егер заявил о реальной угрозе силового конфликта Германии с Россией. Разведка не видит признаков масштабного нападения на НАТО.

Глава немецкой разведки заявил об угрозе "вооружённого конфликта" с Россией

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер считает реальной угрозу силового противостояния Германии с россией. Об этом сообщает Die Welt, пишет УНН.

Подробности

"Противостояние, в котором мы находимся с россией, приобрело новое, более опасное качество: Германия оказалась под угрозой втягивания в силовой конфликт с россией", — заявил Йегер в понедельник во время открытого слушания в парламентской контрольной комиссии Бундестага.

По словам Йегера, российские спецслужбы действуют "высокопрофессионально и безжалостно". "Угроза нападений на цели в Германии остается реальной и актуальной. Мы должны этому противостоять".

В качестве примера этого обострения он привел попытку атаки на аэропорт Лейпцига, ответственность за которую Берлин возложил на россию.

"Ни одна другая страна в настоящее время не представляет такой прямой, всеобъемлющей и конкретной угрозы для Германии. Не мы искали этого противостояния. россия навязывает его нам, видя в нас главного противника. Потому что мы не миримся с ревизионистской экспансионистской политикой россии и ее агрессивной войной против Украины", — отметил Йегер.

По словам чиновника, российское руководство стремится "обеспечить в будущем, чтобы в Берлине и других европейских столицах не принимались политические решения, направленные против москвы". Следствием этого становятся "все более агрессивные действия российских спецслужб" против Германии и других государств.

"Россия ведет против нас теневую войну. Эту необъявленную войну невозможно охарактеризовать с помощью традиционных военных или правовых категорий. Мы не находимся в состоянии обороны, но все равно подвергаемся нападению — именно это и есть теневая война", — отметил чиновник.

"россия стремится пошатнуть политическую поддержку Европы в отношении Украины. Мы должны быть готовы к попыткам запугивания и дальнейшего вмешательства. Вероятно, снова будут звучать ядерные угрозы", — добавил глава BND.

Однако, по словам Йегера, в данный момент разведывательное ведомство не видит признаков широкомасштабного нападения россии на территорию НАТО. Тем не менее возможны "военные действия россии в ограниченном масштабе", в частности в странах Балтии, уточнил глава разведки Германии.

Эстония перебрасывает войска ближе к границе с рф и готовится к возможному конфликту — FT05.10.26, 11:00 • 2276 просмотров

Ольга Розгон

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