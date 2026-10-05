Эстония перебрасывает войска ближе к границе с рф и готовится к возможному конфликту — FT

Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапа в Йыхви, расположенный в 50 километрах от российской границы, в рамках запуска стратегии «активной обороны», готовясь к возможной агрессии рф. Об этом изданию Financial Times сообщили эстонские чиновники, пишет УНН.

Детали

Как отмечают официальные лица, Эстония постоянно перемещает войска ближе к границе с Россией и закупает вооружение, способное наносить удары вглубь российской территории, поскольку эта страна, находящаяся на передовой НАТО, готовится к возможной агрессии москвы за пределами Украины.

Однако руководители вооружённых сил и разведки Эстонии не считают, что россия стремится к полномасштабной войне с НАТО, по крайней мере в ближайшие два года, но убеждены, что рф готовится к возможному будущему конфликту с этим балтийским государством. Именно это заставило страну, не имеющую собственных военно-воздушных сил, перейти к стратегии «активной обороны».

«Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», — заявил полковник Тармо Кундла, командир Первой эстонской бригады, главной боевой силы страны.

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В рамках новой стратегии его подразделение навсегда передислоцируется из Тапа в Йыхви, расположенный в 50 км от российской границы, где сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат.

«Сдерживание не работает. Критический период для решения этого вопроса для всех нас в странах Балтии приходится на ближайшие один–четыре года», — отметил представитель эстонской военной разведки.

«Чтобы сдерживание было убедительным, мы должны сделать агрессию против нас немыслимой. Наша цель ясна: удержать врага и разрушения войны подальше от территории Эстонии», — подчеркнули в Минобороны Эстонии.

В мае правительство Эстонии ввело термин «активная оборона» в свою концепцию национальной безопасности. С тех пор вооружённые силы страны начали тихую, но радикальную реорганизацию. Из Тапа, главной военной базы Эстонии, элитные подразделения постоянно передислоцируются на позиции ближе к российской границе. Помимо новой базы в Йыхви, в приграничной Нарве также строится база, рассчитанная на 1 000 военнослужащих.

В течение последнего года страна подписала контракты на приобретение девяти американских ракетных систем залпового огня Himars, баллистических ракет M57 с дальностью полёта до 300 км, а также девяти южнокорейских РСЗО Chunmoo с аналогичной дальностью. Следует отметить, что расстояние от приграничных эстонских баз до российского Санкт-Петербурга составляет 260 км.

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В течение десятилетия после российского вторжения в Украину в 2014 году эстонские военные стратеги разработали оборонную доктрину, сформированную под влиянием истории и географии страны. Согласно этому подходу, в случае агрессии призывники страны должны были бы быстро мобилизоваться и вести тактическую, почти партизанскую оборону, чтобы препятствовать российским войскам и наносить им потери, пока не прибудет подкрепление из НАТО.

Однако, наблюдая за действиями россии в Украине, эстонские военные руководители пришли к выводу, что такой план не сработает. Сейчас они считают, что кремль не обращает внимания на потери, борясь за удержание захваченной территории даже после того, как всё на ней было уничтожено.

Сейчас Эстония планирует бороться за каждый дюйм территории и наносить россии мощные удары на сотни километров за линией фронта с первого дня любого вторжения.

В то же время наибольшую обеспокоенность в Таллине вызывает возможное завершение войны в Украине, после которого россия сможет перебросить десятки тысяч закалённых в боях военнослужащих к границам НАТО. Эстонская разведка считает, что именно поэтому странам Балтии необходимо использовать ближайшие годы для усиления обороны и сдерживания россии.

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