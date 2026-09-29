Премьер Чехии пообещал отправить две бригады в случае нападения России на Балтию

Андрей Бабиш. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Во вторник премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил чешскому новостному порталу, что его страна готова выполнить свои обязательства перед НАТО в случае нападения России на одну из стран Балтии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что Бабиш, в состав правительства которого входит пророссийская и антииммигрантская партия, приостановил предоставление чешской военной помощи Украине, а также отказался от участия в финансировании и обязательствах по военной помощи Киеву со стороны ЕС и НАТО.

Он неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы европейские лидеры содействовали установлению мира; также он подвергся критике во время президентской кампании 2023 года за слова о том, что не отправил бы чешских военных воевать за союзников.

Отвечая на вопрос издания Denik.cz о том, готовится ли Прага к вероятным действиям России против НАТО (возможность которых обсуждают спецслужбы некоторых стран Альянса), Бабиш отметил, что обсуждает вопросы безопасности, в частности с президентом Петром Павелом.

"То, что мы не говорим об этом публично и журналисты не получают материала для своих статей, не означает, что мы не занимаемся этим вопросом", — сказал Бабиш в видеоинтервью.

"Конечно, мы готовимся. Если, не дай Бог, Россия нападет на страну Балтии, то согласно статье 5 (о взаимной обороне членов НАТО) мы должны будем отправить две наши механизированные бригады", — заявил он.

"Конечно, мы будем действовать активно и обсуждаем это, но я не вижу оснований разглашать секретную информацию".

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Правительства и спецслужбы стран Западной Европы заявляют о росте вероятности усиления Россией гибридных атак, таких как диверсии, или даже начала ограниченного военного нападения.

В этом месяце Бабиш заявил — не вдаваясь в подробности, — что Россия ведет гибридную войну против Чехии и что спецслужбы уделяют этому вопросу максимальное внимание.

Москва неоднократно отрицала планы относительно какой-либо конфронтации, а также свою причастность к гибридной войне или участившимся диверсионным операциям, происходящим в европейских странах — членах НАТО.

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