Премьер Чехии пообещал отправить две бригады в случае нападения России на Балтию
Киев • УНН
Премьер Чехии заявил о готовности выполнить обязательства по статье 5 НАТО. Прага готовится к возможным российским атакам.
Во вторник премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил чешскому новостному порталу, что его страна готова выполнить свои обязательства перед НАТО в случае нападения России на одну из стран Балтии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что Бабиш, в состав правительства которого входит пророссийская и антииммигрантская партия, приостановил предоставление чешской военной помощи Украине, а также отказался от участия в финансировании и обязательствах по военной помощи Киеву со стороны ЕС и НАТО.
Он неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы европейские лидеры содействовали установлению мира; также он подвергся критике во время президентской кампании 2023 года за слова о том, что не отправил бы чешских военных воевать за союзников.
Отвечая на вопрос издания Denik.cz о том, готовится ли Прага к вероятным действиям России против НАТО (возможность которых обсуждают спецслужбы некоторых стран Альянса), Бабиш отметил, что обсуждает вопросы безопасности, в частности с президентом Петром Павелом.
"То, что мы не говорим об этом публично и журналисты не получают материала для своих статей, не означает, что мы не занимаемся этим вопросом", — сказал Бабиш в видеоинтервью.
"Конечно, мы готовимся. Если, не дай Бог, Россия нападет на страну Балтии, то согласно статье 5 (о взаимной обороне членов НАТО) мы должны будем отправить две наши механизированные бригады", — заявил он.
"Конечно, мы будем действовать активно и обсуждаем это, но я не вижу оснований разглашать секретную информацию".
В Литве и Чехии возле оборонных компаний появились траурные венки — подозревают провокацию спецслужб рф31.08.26, 00:36 • 18694 просмотра
Добавим
Правительства и спецслужбы стран Западной Европы заявляют о росте вероятности усиления Россией гибридных атак, таких как диверсии, или даже начала ограниченного военного нападения.
В этом месяце Бабиш заявил — не вдаваясь в подробности, — что Россия ведет гибридную войну против Чехии и что спецслужбы уделяют этому вопросу максимальное внимание.
Москва неоднократно отрицала планы относительно какой-либо конфронтации, а также свою причастность к гибридной войне или участившимся диверсионным операциям, происходящим в европейских странах — членах НАТО.
Россия может использовать одноразовых агентов для диверсий в Чехии: под угрозой объекты помощи Украине27.08.26, 18:01 • 7808 просмотров