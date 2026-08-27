Россия может использовать одноразовых агентов для диверсий в Чехии: под угрозой объекты помощи Украине

В Чехии сохраняется риск использования Россией для проведения диверсий так называемых одноразовых агентов, которых нанимают для проведения одной операции. В случае разоблачения российские структуры отрицают связь с такими агентами и не вмешиваются в их судьбу. Об этом сообщает Радио Прага со ссылкой на данные контрразведки — Службы безопасности и информации Чехии (BIS), передает УНН.

Детали

Угроза диверсий касается прежде всего объектов, связанных с производством или распределением помощи Украине. Об этом чешская контрразведка BIS сообщила в своем докладе за 2025 год, который был опубликован сегодня.

Ни один из прошлогодних инцидентов в Чехии, в отношении которых проводилась проверка на предмет диверсии со стороны России, на сегодняшний день надежно подтвердить подозрения не удалось.

Чешская контрразведка сообщает, что российские структуры регулируют интенсивность использования диверсионных атак для давления на европейские страны в зависимости от того, как развивается ситуация на поле боя в Украине и на международной политической арене.

В первой половине прошлого года снизилось количество диверсий, которые организует Россия, однако во втором полугодии снова был отмечен рост, отмечает BIS.

Контрразведка сообщает об одноразовых агентах, поскольку в случае задержания таких людей Россия отказывается от ответственности за их действия и никак не вмешивается в их дальнейшую судьбу. "Часто это неопытные дилетанты и одновременно лица с низким социальным статусом или криминальным прошлым. Основная мотивация для них — перспектива получения финансового вознаграждения", — пишет BIS.

По информации BIS, агенты обычно получают конкретные инструкции от своих координаторов только после того, как сообщают, на какие цели в пределах их досягаемости они способны нацеливаться. "Таким образом, риск диверсионной атаки на конкретный объект зависит скорее от возможностей отдельных агентов, чем является целостным планом органов российской государственной власти", — подчеркивается в докладе. Однако, отмечает BIS, такое обстоятельство усложняет возможность выявления подготовки таких атак.

В 2025 г. чешский суд приговорил к восьми годам тюрьмы гражданина Колумбии Андреса Альфонсо де ла Ос де ла Круза за поджог трех автобусов в гаражах Пражского транспортного предприятия. По данным, полученным СМИ, он планировал более масштабные акции, в том числе поджог кинотеатра в пражском торговом центре.

В Польше колумбиец был связан с двумя поджогами складов строительных материалов. И польские спецслужбы, и чешская контрразведка BIS сходятся во мнении, что де ла Круз был нанят российской разведкой.