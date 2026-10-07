Сирша Ронан отреагировала на слухи о том, что её муж может стать новым Джеймсом Бондом

Актриса Сирша Ронан отреагировала на слухи о том, что её муж, актёр Джек Лоуден, получил роль следующего Джеймса Бонда. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deadline.

Детали

В новом интервью Ронан спросили о том, как Лоуден сыграет агента 007 во франшизе фильмов.

"Ну, Гэри Олдман считает, что он Джеймс Бонд", – сказала Ронан в интервью Associated Press.

Она продолжила: "[Это] отдельная тема. Честно говоря, мы как будто живём своей жизнью. У нас есть много других дел. Так что, честно говоря, это не та тема, которая обсуждается в нашем доме. Собаку нужно выгулять, ужин нужно приготовить – мы больше всего сосредоточены на этом".

Имя Лоудена упомянули во время интервью в сентябре, когда Олдман сказал, что хочет, чтобы его коллега по сериалу "Медленные лошади" (Slow Horses) сыграл эту культовую роль.

"Ходят слухи, что он в списке претендентов", – сказал Олдман Global News. "Мы узнаем об этом довольно скоро, не так ли? Потому что они его выбрали. Они сделали свой выбор, но ещё не объявили о нём. Так что я держу кулаки за Джека", - добавил он.

Сама Ронан предлагала себя на роль злодейки во вселенной Джеймса Бонда.

"Я хочу стать тёмной, - сказала она Empire. - Я сказала, что хочу быть злодейкой в Бонде, и я настроена абсолютно серьёзно".

Она продолжила: "Я думаю, что было бы очень интересно увидеть молодую женщину-злодейку. Особенно для девушек и женщин — увидеть кого-то, кто может просто взять весь этот накопившийся гнев и направить его куда-то: в этом есть что-то интересное с драматической точки зрения. Поэтому я хотела бы делать больше такого".

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