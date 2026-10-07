Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда

Акторка Сірша Ронан відреагувала на чутки про те, що її чоловік, актор Джек Лоуден, отримав роль наступного Джеймса Бонда. Про це УНН пише з посиланням на Deadline.

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У новому інтерв'ю Ронан запитали про те, як Лоуден зіграє агента 007 у франшизі фільмів.

"Ну, Гарі Олдман вважає, що він Джеймс Бонд", – сказала Ронан в інтерв'ю Associated Press.

Вона продовжила: "[Це] окрема тема. Чесно кажучи, ми ніби живемо своїм життям. У нас є багато інших справ. Тож, чесно кажучи, це не та тема, яка обговорюється в нашому домі. Собаку потрібно вигуляти, вечерю потрібно приготувати – ми найбільше зосереджені на цьому".

Ім'я Лоудена згадалося під час інтерв'ю у вересні, коли Олдман сказав, що хоче, щоб його колега по серіалу "Кульгаві коні" (Slow Horses) зіграв цю культову роль.

"Ходять чутки, що він у списку номінантів", – сказав Олдман Global News. "Ми дізнаємося про це досить скоро, чи не так? Тому що вони його обрали. Вони зробили свій вибір, але ще не оголосили про нього. Тож я схрестив пальці за Джека", - додав він.

Сама Ронан пропонувала себе на роль лиходійки у всесвіті Джеймса Бонда.

"Я хочу стати темною, - сказала вона Empire. - Я сказала, що хочу бути лиходійкою у Бонді, і я налаштована абсолютно серйозно".

Вона продовжила: "Я думаю, що було б дуже цікаво мати молоду жінку-лиходійку. Особливо для дівчат і жінок, побачити когось, хто може просто взяти весь цей накопичений гнів і спрямувати його кудись, у цьому є щось цікаве драматичне. Тому я б хотіла робити більше такого".

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