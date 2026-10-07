Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда
Київ • УНН
Сірша Ронан заявила, що чутки про роль Джеймса Бонда не обговорюють удома.
Акторка Сірша Ронан відреагувала на чутки про те, що її чоловік, актор Джек Лоуден, отримав роль наступного Джеймса Бонда. Про це УНН пише з посиланням на Deadline.
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У новому інтерв'ю Ронан запитали про те, як Лоуден зіграє агента 007 у франшизі фільмів.
"Ну, Гарі Олдман вважає, що він Джеймс Бонд", – сказала Ронан в інтерв'ю Associated Press.
Вона продовжила: "[Це] окрема тема. Чесно кажучи, ми ніби живемо своїм життям. У нас є багато інших справ. Тож, чесно кажучи, це не та тема, яка обговорюється в нашому домі. Собаку потрібно вигуляти, вечерю потрібно приготувати – ми найбільше зосереджені на цьому".
Ім'я Лоудена згадалося під час інтерв'ю у вересні, коли Олдман сказав, що хоче, щоб його колега по серіалу "Кульгаві коні" (Slow Horses) зіграв цю культову роль.
"Ходять чутки, що він у списку номінантів", – сказав Олдман Global News. "Ми дізнаємося про це досить скоро, чи не так? Тому що вони його обрали. Вони зробили свій вибір, але ще не оголосили про нього. Тож я схрестив пальці за Джека", - додав він.
Сама Ронан пропонувала себе на роль лиходійки у всесвіті Джеймса Бонда.
"Я хочу стати темною, - сказала вона Empire. - Я сказала, що хочу бути лиходійкою у Бонді, і я налаштована абсолютно серйозно".
Вона продовжила: "Я думаю, що було б дуже цікаво мати молоду жінку-лиходійку. Особливо для дівчат і жінок, побачити когось, хто може просто взяти весь цей накопичений гнів і спрямувати його кудись, у цьому є щось цікаве драматичне. Тому я б хотіла робити більше такого".
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'я28.08.26, 09:30 • 107502 перегляди