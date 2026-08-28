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У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'я

Київ • УНН

 • 9920 перегляди

31-річного Джека Бартона назвали претендентом на роль 007. Кінопроби нового Бонда мають розпочатися найближчими днями.

У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'я

У списку кандидатів на роль Джеймса Бонда з'явилося нове ім'я, і ​​чутки про те, кому з акторів буде запропоновано цю роль, продовжують набирати обертів, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Це питання обговорюється з того часу, як Деніел Крейг оголосив, що у 2019 році повісить на цвях свою краватку-метелика та пістолет у ролі агента 007.

Тепер 31-річного британського актора Джека Бартона представили як потенційного нового головного героя, на тлі того, як його назвали поточним фаворитом на цю культову роль.

Видання Page Six повідомляє, що кінопроби мають розпочатися найближчими днями, і ім'я Джека, очевидно, є серед кандидатів.

Поки що він знявся в підлітковій драмі Netflix "Коли завмирає серце" (Heartstopper) та серіалі BBC "СПС: Герої-негідники" (SAS: Rogue Heroes) у 2025 році, а також у низці другорядних ролей.

Кажуть, що кастинг-директори підтримують Джека на цю роль, хоча вважається, що Amazon прагне більш відомого актора.

Деббі Маквільямс, яка обрала на цю роль попередніх Бондів Тімоті Далтона, Пірса Броснана та Деніела Крейга, раніше заявила, що на роль слід обрати новачка.

У червні вона розповіла Independent: "Я не хочу бачити жодної з [зірок, про яких йшлося чутках] у ролі Бонда, тому що ми тепер так багато про них знаємо. Ми хочемо знати про них якомога менше особисто, тому що саме такими є шпигуни. Нам не потрібно знати, куди він ходить за покупками, хто його батьки чи де він живе. Ми ніколи не хочемо бачити його вдома. І важливим елементом усієї цієї справи є його посадова інструкція. Він має ліцензію на вбивство, і ми повинні вірити, що він може це зробити. Якщо ви цього не зробите, то втратите аудиторію".

Серед інших нинішніх фаворитів – Каллум Тернер, Джек Лоуден, Гарріс Дікінсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Джейкоб Елорді та Генрі Кавілл.

Тео Джеймс нещодавно відмовився від цієї ролі та наполягав, що він "занадто старий" для гри секретного агента.

Чутки про те, хто буде наступним 007, точаться вже кілька місяців і нещодавно посилилися після того, як Amazon MGM Studios оголосила у травні, що прослуховування нарешті відбудуться.

Колишня директорка з кастингу фільмів про Бонда: агент 007 має залишатися білим чоловіком13.07.26, 20:05 • 3890 переглядiв

Юлія Шрамко

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