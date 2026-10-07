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У ЄС просунулися щодо відкриття нових переговорних кластерів для вступу України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Посли ЄС домовилися надіслати листи про відкриття кластерів 2 і 3 для України та Молдови. Офіційне рішення очікують 13 жовтня.

У ЄС просунулися щодо відкриття нових переговорних кластерів для вступу України - ЗМІ

У Європейському Союзі зробили "важливий крок" для процесу вступу в ЄС України та Молдови, досягши 7 жовтня домовленості щодо "сигналізування" про відкриття для них двох кластерів - 2 і 3, що очікується 13 жовтня. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Деталі

"Посли ЄС зробили важливий крок щодо розширення ЄС для України та Молдови, на тлі того, як сьогодні вони домовилися надіслати листи, що сигналізують про відкриття кластерів 2 та 3", - написав Йозвяк.

Угорщина проти прискореного вступу будь-якої країни до ЄС - Петер Мадяр03.09.26, 12:21 • 5466 переглядiв

З його слів, "якщо все піде добре, то відбудеться: у понеділок, 12 жовтня: узгодження спільних позицій; у вівторок, 13 жовтня: офіційне відкриття 2 кластерів для України та Молдови".

ЄС може відкрити для України ще два переговорні кластери 13 жовтня - журналіст02.10.26, 21:45 • 17009 переглядiв

Контекст

За методологією вступу до ЄС переговорні розділи об'єднані у шість тематичних кластерів: "Основи процесу вступу", "Внутрішній ринок", "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", "Зелений порядок денний та стале сполучення", "Ресурси, сільське господарство та згуртованість" і "Зовнішні відносини".  У червні 2026 року ЄС та Україна відкрили перший переговорний кластер.

Польща не блокуватиме відкриття переговорних кластерів про вступ України до ЄС - Сікорський13.09.26, 21:22 • 9117 переглядiв

Раніше в ЄС також заявляли про суттєве прискорення процесу розширення. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос 2 жовтня назвала 2026 рік рекордним для політики розширення Євросоюзу та наголосила, що процес вступу залишається заснованим на виконанні країнами-кандидатами необхідних критеріїв. 

ЄС готує "дорожні карти" вступу для України та ще трьох країн - Politico28.09.26, 08:59 • 18150 переглядiв

Юлія Шрамко

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