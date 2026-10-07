У ЄС просунулися щодо відкриття нових переговорних кластерів для вступу України - ЗМІ
Київ • УНН
Посли ЄС домовилися надіслати листи про відкриття кластерів 2 і 3 для України та Молдови. Офіційне рішення очікують 13 жовтня.
У Європейському Союзі зробили "важливий крок" для процесу вступу в ЄС України та Молдови, досягши 7 жовтня домовленості щодо "сигналізування" про відкриття для них двох кластерів - 2 і 3, що очікується 13 жовтня. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у X, пише УНН.
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"Посли ЄС зробили важливий крок щодо розширення ЄС для України та Молдови, на тлі того, як сьогодні вони домовилися надіслати листи, що сигналізують про відкриття кластерів 2 та 3", - написав Йозвяк.
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З його слів, "якщо все піде добре, то відбудеться: у понеділок, 12 жовтня: узгодження спільних позицій; у вівторок, 13 жовтня: офіційне відкриття 2 кластерів для України та Молдови".
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Контекст
За методологією вступу до ЄС переговорні розділи об'єднані у шість тематичних кластерів: "Основи процесу вступу", "Внутрішній ринок", "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", "Зелений порядок денний та стале сполучення", "Ресурси, сільське господарство та згуртованість" і "Зовнішні відносини". У червні 2026 року ЄС та Україна відкрили перший переговорний кластер.
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Раніше в ЄС також заявляли про суттєве прискорення процесу розширення. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос 2 жовтня назвала 2026 рік рекордним для політики розширення Євросоюзу та наголосила, що процес вступу залишається заснованим на виконанні країнами-кандидатами необхідних критеріїв.
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