Угорщина проти прискореного вступу будь-якої країни до ЄС - Петер Мадяр
Київ • УНН
Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт не підтримує прискорений вступ жодної країни-кандидата до ЄС. Бюджет Союзу підтримають за умов вигоди для Угорщини.
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт виступає проти прискореного процесу вступу будь-якої країни-кандидата до Європейського Союзу. Відповідно, йдеться і про Україну також. Про це повідомляє сербська газета "Політика", передає УНН.
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За інформацією видання, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою заявив, що Угорщина не підтримує прискорений процес вступу жодної країни-кандидата до Європейського Союзу.
Я підтвердив, що Угорщина не підтримує прискорений процес вступу жодної країни-кандидата
За інформацією видання, процес розширення ЄС став однією з тем зустрічі угорського прем’єра з президентом Європейської ради.
Петер Мадяр також заявив, що Угорщина готова підтримати наступний семирічний бюджет Європейського Союзу лише за умови, що компроміс відповідатиме інтересам угорських громадян та економіки країни.
Ця заява пролунала напередодні переговорів між державами-членами ЄС щодо фінансових пріоритетів Союзу та розподілу коштів у нових багаторічних бюджетних рамках.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр погодив відкриття першого переговорного кластера для України після рішення Києва про зміну національного плану захисту меншин у редакції, погодженій з державами-членами ЄС.