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Шахед-136

Венгрия против ускоренного вступления любой страны в ЕС - Петер Мадьяр

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не поддерживает ускоренное вступление ни одной страны-кандидата в ЕС. Бюджет Союза поддержат при условии выгоды для Венгрии.

Венгрия против ускоренного вступления любой страны в ЕС - Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт выступает против  ускоренного процесса вступления любой страны-кандидата в Европейский союз. Соответственно, речь идет и об Украине. Об этом сообщает сербская газета "Политика", передает УНН.

Подробности

По информации издания,  премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренный процесс вступления ни одной страны-кандидата в Европейский союз.

Я подтвердил, что Венгрия не поддерживает ускоренный процесс вступления ни одной страны-кандидата

- заявил премьер-министр.

По информации издания, процесс расширения ЕС стал одной из тем встречи венгерского премьера с президентом Европейского совета.

Петер Мадьяр также заявил, что Венгрия готова поддержать следующий семилетний бюджет Европейского союза только при условии, что компромисс будет отвечать интересам венгерских граждан и экономики страны.

Это заявление прозвучало накануне переговоров между государствами - членами ЕС по финансовым приоритетам Союза и распределению средств в новых многолетних бюджетных рамках.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласился на открытие первого переговорного кластера для Украины после решения Киева об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами - членами ЕС.

Алла Киосак

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