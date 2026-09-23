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Не всегда 50/50: когда после развода один из супругов может получить больше имущества

Киев • УНН

 • 7094 просмотра

Суд может изменить доли из-за уклонения от содержания ребенка, сокрытия или повреждения имущества. Сами по себе долги или проживание ребенка с одним из родителей этого не гарантируют.

Не всегда 50/50: когда после развода один из супругов может получить больше имущества

При разделе общего имущества после развода базовым правилом является равенство долей супругов. Вместе с тем суд может отступить от принципа 50/50, если установит обстоятельства, имеющие существенное значение. Об этом УНН рассказала юрист по вопросам семейного права ООО "Юридическая компания "ЛОДЖІК" Алина Пархутa.

По ее словам, большая доля может быть определена, в частности, если один из супругов не заботился о материальном обеспечении семьи, уклонялся от содержания ребенка, скрывал, уничтожал или повреждал общее имущество либо тратил его во вред интересам семьи.

"Равенство долей остается общим правилом, отступление от него — следствие установленных судом обстоятельств. В таких спорах решающее значение имеет не количество предъявленных к бывшему мужу или жене претензий, а то, соответствуют ли они основаниям, предусмотренным статьей 70 СК Украины, и могут ли быть подтверждены надлежащими доказательствами", — отметила Пархутa.

Алименты и раздел имущества

Отдельным основанием для отступления от равенства долей может быть уклонение одного из родителей от содержания ребенка.

Как объяснила юрист, Верховный Суд в постановлении от 24 февраля 2025 года по делу №206/4992/21 отметил, что такое уклонение не зависит от того, существует ли нотариальный договор об уплате алиментов, судебное решение или судебный приказ.

"Уклонение от содержания ребенка не зависит от того, существует ли нотариальный договор об уплате алиментов, судебное решение или судебный приказ. Оно может заключаться как в неисполнении уже установленной алиментной обязанности, так и в фактическом непредоставлении ребенку содержания, если вопрос алиментов ранее формально не урегулировался", — комментирует Пархутa.

При этом само наличие задолженности по алиментам автоматически не означает, что доли супругов будут изменены. Суд оценивает обстоятельства возникновения задолженности, продолжительность неисполнения обязанности и фактическое поведение плательщика.

"Наличие любой задолженности само по себе еще не означает, что доли обязательно будут изменены. Суд должен установить обстоятельства ее возникновения, а плательщик алиментов вправе доказывать, что просрочка или неполная уплата были обусловлены причинами, которые от него не зависели, и что он предпринимал необходимые меры для исполнения обязанности", — объяснила юрист.

Верховный Суд отдельно обращал внимание на последствия уклонения от исполнения семейных обязанностей и возможность отступления от равенства долей в постановлении от 24 февраля 2025 года по делу №206/4992/21.

Когда ребенок может повлиять на распределение имущества

Закон предусматривает еще одну ситуацию. Доля того из супругов, с кем проживают дети, может быть увеличена по решению суда, если алиментов недостаточно для обеспечения их физического, духовного развития и лечения.

Вместе с тем само проживание ребенка с матерью или отцом не является автоматическим основанием для получения большей доли.

"Наличие ребенка и его проживание с матерью или отцом сами по себе не дают права на 2/3 квартиры или на любую другую увеличенную долю. Верховный Суд последовательно обращает на это внимание: если алименты выплачиваются, а сторона просит увеличить ее долю именно в интересах ребенка, она должна доказать недостаточность такого содержания", — отметила Пархутa.

Свежая судебная практика также подтверждает этот подход: в сентябре 2026 года суд отказал в увеличении доли одного из родителей, поскольку само проживание с ним двух несовершеннолетних детей не было достаточным основанием, а недостаточность алиментов надлежащими доказательствами не подтвердили.

Для доказывания недостаточности алиментов, по словам юриста, важно подтвердить реальные потребности ребенка. Речь идет, в частности, о медицинских назначениях и расходах на лечение, обследования и реабилитацию, а также документах, касающихся стоимости обучения или других необходимых услуг.

Что будет, если один из супругов скрывал имущество

Суд также может учитывать действия одного из супругов в отношении общего имущества. Среди таких обстоятельств — его сокрытие, передача вещей родственникам с целью сделать раздел невозможным, распоряжение имуществом без согласия второго супруга вопреки интересам семьи, а также уничтожение или повреждение имущества.

По словам Пархуты, несколько таких обстоятельств могут оцениваться судом в совокупности.

"В делах этой категории результат в значительной степени зависит от того, насколько точно сторона определила основание своих требований. Необходимо объяснить, на какую именно часть статьи 70 СК Украины ссылается сторона, какие фактические обстоятельства она считает основанием для отступления от равенства и какими доказательствами каждое из них подтверждается", — подчеркнула юристка.

Таким образом, перед подачей иска о разделе имущества стоит четко определить правовое основание требований и собрать доказательства именно в его подтверждение. Общим правилом остается раздел общего имущества в равных долях.

Вопрос раздела имущества после развода особенно актуален для супругов с общим бизнесом, кредитами или долговыми обязательствами — именно такие обстоятельства чаще всего становятся основанием для обращения в суд с требованием отступить от принципа равенства долей.

Иллюстрацией того, насколько сложными могут быть подобные ситуации, стала история блогерки Анастасии Скальницкой, которая публично рассказала о конфликте вокруг общего бизнеса после развода.

По ее словам, бывший муж оставил бизнес обремененным долговыми обязательствами, а часть кредитов была оформлена на ее сотрудников. Скальницкая также утверждает, что семья в значительной степени существовала за счет ее доходов, тогда как она дополнительно покрывала финансовые трудности мужа, в частности оплачивала приобретение автомобилей.

Лилия Подоляк

ОбществоФинансы