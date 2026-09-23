Латвия и Эстония введут национальные санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана после отмены ограничений ЕС

Латвия и Эстония решили на национальном уровне применить санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после объявления об отмене ограничений Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Детали

По словам главы МИД, Латвия уже ввела соответствующие ограничения. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о намерении Таллина сделать то же самое.

Решения прозвучали после того, как Сибига призвал государства — члены ЕС не отказываться от давления на российских олигархов и вводить против них национальные санкции в случае отмены ограничений на уровне Европейского союза.

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Мы призываем всех остальных последовать этому примеру. Россия не изменила своего курса. Не должны менять его и мы, продолжая давление на москву – подчеркнул Сибига.

Глава украинского МИД отдельно поблагодарил министра иностранных дел Латвии Байбу Браже и главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну за решения о национальных ограничениях.

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