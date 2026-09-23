Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Бернемом и предупредил о подготовке Россией новой массированной атаки

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом, во время которой стороны обсудили безопасность, усиление украинской ПВО, подготовку к зиме и санкционное давление на Россию. По итогам переговоров Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новой массированной атаки, пишет УНН.

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Подробно обсудили с Премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом все, что касается безопасности, защиты наших людей, подготовки к зиме и имеющихся дипломатических возможностей. Благодарю Великобританию за постоянную поддержку нашей энергетики. Есть новый вклад, и мы особенно ценим его в преддверии зимы – заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина продолжает переговоры с партнерами относительно получения дополнительных средств противовоздушной обороны.

Зеленский предупредил о новой массированной атаке

Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины – сообщил Зеленский.

По его словам, Украина и Великобритания также придерживаются общей позиции относительно необходимости сохранения санкционного давления на Россию.

Когда каждый день украинцы живут под угрозой ракетных и дроновых ударов, не может быть даже речи о снятии санкций. У нас с господином Премьер-министром по этому вопросу общая позиция: пока продолжается война, санкции должны сохраняться и усиливаться – подчеркнул Президент.

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