Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Бернемом и предупредил о подготовке Россией новой массированной атаки
Киев • УНН
Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем обсудили ПВО, зиму, энергетику и санкции. Разведка сообщила о подготовке Россией атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом, во время которой стороны обсудили безопасность, усиление украинской ПВО, подготовку к зиме и санкционное давление на Россию. По итогам переговоров Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новой массированной атаки, пишет УНН.
Детали
Подробно обсудили с Премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом все, что касается безопасности, защиты наших людей, подготовки к зиме и имеющихся дипломатических возможностей. Благодарю Великобританию за постоянную поддержку нашей энергетики. Есть новый вклад, и мы особенно ценим его в преддверии зимы
Президент отметил, что Украина продолжает переговоры с партнерами относительно получения дополнительных средств противовоздушной обороны.
Зеленский предупредил о новой массированной атаке
Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины
По его словам, Украина и Великобритания также придерживаются общей позиции относительно необходимости сохранения санкционного давления на Россию.
Когда каждый день украинцы живут под угрозой ракетных и дроновых ударов, не может быть даже речи о снятии санкций. У нас с господином Премьер-министром по этому вопросу общая позиция: пока продолжается война, санкции должны сохраняться и усиливаться
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