Саудовская Аравия перезапустила нефтепровод мощностью 7 млн баррелей в сутки после атак дронов

Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода «Восток — Запад», который остановили 11 сентября после атак беспилотников. Королевство готовится возобновить экспорт нефти из порта Янбу на Красном море, сообщает Reuters со ссылкой на 3 источника, пишет УНН.

Детали

В настоящее время нефтепровод работает на низкой мощности. Saudi Aramco планирует постепенно довести объем прокачки до 4 млн баррелей в сутки, тогда как максимальная пропускная способность маршрута составляет 7 млн баррелей.

По оценкам источников, достижение 40% мощности займет несколько дней. Полное восстановление работы может потребовать от 6 до 8 недель.

Во время атаки были повреждены 3 насосные станции

Спутниковые снимки и данные источников Reuters свидетельствуют о том, что в результате атак беспилотников были повреждены 3 насосные станции. Всего на нефтепроводе работают 11 насосных станций и еще 2 станции сброса давления.

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После возобновления работы трубопровод снова будет поставлять нефть на предприятия Saudi Aramco на побережье Красного моря. Уже 22 сентября в Янбу планировали загрузить партию нефти для отправки в Китай.

Нефтепровод «Восток — Запад» приобрел особое значение из-за перебоев с транспортировкой нефти через Ормузский пролив. Саудовская Аравия использует этот маршрут для перенаправления около 4 млн баррелей в сутки в Янбу — объема, эквивалентного примерно 4% мирового предложения нефти.

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