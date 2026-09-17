Саудовская Аравия прекращает часть поставок нефти в Европу после удара по ключевому нефтепроводу

Саудовская Аравия объявила о прекращении части поставок нефти в Европу после атаки на нефтепровод, по которому сырье перенаправляли к Красному морю в обход заблокированного Ираном Ормузского пролива. На фоне обострения на Ближнем Востоке цена на нефть уже превысила $100 за баррель, сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Нефтепровод, способный транспортировать объем, эквивалентный до 4% мировых поставок нефти, приостановил работу после удара беспилотника. Насколько серьезно повреждена инфраструктура и сколько продлится ремонт, пока неизвестно.

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Ситуацию осложняют атаки хуситов в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых маршрутов между Азией и Европой. Судам в случае ухудшения ситуации придется использовать более длинные маршруты, что увеличит время и стоимость перевозок.

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Экономисты предупреждают, что перебои с поставками нефти и судоходством могут дополнительно повысить транспортные расходы и усилить нагрузку на глобальные цепочки поставок.

Весь мир пострадает, последствия будут катастрофическими, и мы уже это видим — заявил министр иностранных дел Катара Ибрагим аль-Хашими.

В то же время США заявляют, что объемы поставок нефти из Персидского залива приблизились к довоенному уровню — около 18 млн баррелей в сутки. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поддерживает контакты с Саудовской Аравией, ОАЭ и хуситами и считает ситуацию контролируемой.

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