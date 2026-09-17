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Financial Times

Саудовская Аравия прекращает часть поставок нефти в Европу после удара по ключевому нефтепроводу

Киев • УНН

 • 4088 просмотра

Удар беспилотника остановил нефтепровод Саудовской Аравии к Красному морю. Цены на нефть превысили $100 за баррель.

Саудовская Аравия прекращает часть поставок нефти в Европу после удара по ключевому нефтепроводу

Саудовская Аравия объявила о прекращении части поставок нефти в Европу после атаки на нефтепровод, по которому сырье перенаправляли к Красному морю в обход заблокированного Ираном Ормузского пролива. На фоне обострения на Ближнем Востоке цена на нефть уже превысила $100 за баррель, сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Нефтепровод, способный транспортировать объем, эквивалентный до 4% мировых поставок нефти, приостановил работу после удара беспилотника. Насколько серьезно повреждена инфраструктура и сколько продлится ремонт, пока неизвестно.

Нефть подорожчала более чем на 2% после новых ударов по Саудовской Аравии14.09.26, 10:20 • 9510 просмотров

Ситуацию осложняют атаки хуситов в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых маршрутов между Азией и Европой. Судам в случае ухудшения ситуации придется использовать более длинные маршруты, что увеличит время и стоимость перевозок.

В Катаре предупредили о последствиях для всего мира

Экономисты предупреждают, что перебои с поставками нефти и судоходством могут дополнительно повысить транспортные расходы и усилить нагрузку на глобальные цепочки поставок.

Весь мир пострадает, последствия будут катастрофическими, и мы уже это видим

— заявил министр иностранных дел Катара Ибрагим аль-Хашими.

В то же время США заявляют, что объемы поставок нефти из Персидского залива приблизились к довоенному уровню — около 18 млн баррелей в сутки. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поддерживает контакты с Саудовской Аравией, ОАЭ и хуситами и считает ситуацию контролируемой.

Дроны по нефтепроводу East-West запускали из Ирака: кто стоит за атакой12.09.26, 17:24 • 6214 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Саудовская Аравия
Катар
Европа
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран