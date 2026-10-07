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В Европарламенте установили обнажённую статую Трампа

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Датский художник Йенс Гальшиот представил в Европарламенте 2,5-метровую статую обнажённого Дональда Трампа. Работа называется "Оранжевая чума".

В Европарламенте установили обнажённую статую Трампа

Датский художник Йенс Гальшиот установил в Европейском парламенте статую полностью обнажённого президента США Дональда Трампа. Работа называется "Оранжевая чума". Об этом сообщает Spiegel, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что "Трамп" сидит на плечах мужчины. В руке он держит чрезвычайно длинную клюшку для гольфа. Вместе с постаментом статуя имеет около 2,5 метра в высоту и покрыта 23-каратным золотом.

Некоторые политики ЕС, возможно, уже слышат воображаемый голос Трампа, который угрожает повышением тарифов, выводом войск или даже выходом из НАТО. Однако пока Трамп не прокомментировал статую

- говорится в статье.

Указывается, что статуя была открыта на одном из самых оживлённых перекрёстков здания Европарламента.

Она будет выставлена ​​там до четверга. Недолго, чтобы Трампу не пришлось увидеть её во время визита в Европу, но достаточно долго, чтобы он узнал о выставке

- пишет издание.

Как отметил датский "левый" депутат Европарламента Пер Клаузен, "если кто-то настолько тонкокож, что не может вынести того факта, что эта скульптура выставляется в Европейском парламенте, то ему нет места на мировой арене".

Напомним

Золотой унитаз "Америка" итальянского художника Маурицио Каттелана был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 12 миллионов долларов неизвестному покупателю. Арт-объект из 18-каратного золота, функционирующий как обычный туалет, высмеивает чрезмерное американское богатство.

В США отчеканили первую партию золотых монет с изображением Трампа13.08.26, 02:17 • 15623 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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Европейский парламент
Дональд Трамп
Европа