В Европарламенте установили обнажённую статую Трампа
Киев • УНН
Датский художник Йенс Гальшиот представил в Европарламенте 2,5-метровую статую обнажённого Дональда Трампа. Работа называется "Оранжевая чума".
Датский художник Йенс Гальшиот установил в Европейском парламенте статую полностью обнажённого президента США Дональда Трампа. Работа называется "Оранжевая чума". Об этом сообщает Spiegel, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что "Трамп" сидит на плечах мужчины. В руке он держит чрезвычайно длинную клюшку для гольфа. Вместе с постаментом статуя имеет около 2,5 метра в высоту и покрыта 23-каратным золотом.
Некоторые политики ЕС, возможно, уже слышат воображаемый голос Трампа, который угрожает повышением тарифов, выводом войск или даже выходом из НАТО. Однако пока Трамп не прокомментировал статую
Указывается, что статуя была открыта на одном из самых оживлённых перекрёстков здания Европарламента.
Она будет выставлена там до четверга. Недолго, чтобы Трампу не пришлось увидеть её во время визита в Европу, но достаточно долго, чтобы он узнал о выставке
Как отметил датский "левый" депутат Европарламента Пер Клаузен, "если кто-то настолько тонкокож, что не может вынести того факта, что эта скульптура выставляется в Европейском парламенте, то ему нет места на мировой арене".
Напомним
Золотой унитаз "Америка" итальянского художника Маурицио Каттелана был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 12 миллионов долларов неизвестному покупателю. Арт-объект из 18-каратного золота, функционирующий как обычный туалет, высмеивает чрезмерное американское богатство.
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