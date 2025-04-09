Европейский парламент

Президент Франции прокомментировал приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств. Он подчеркнул, что закон един для всех, судебная власть независима.
Петр Порошенко за 2024 год задекларировал 4,6 млрд грн дохода, что в 30 раз больше, чем в 2021. Из них 1,21 млрд грн выведено за границу.
Европарламент лишил иммунитета Петера Быстрона из АдГ, после публикации фотомонтажа с гитлеровским приветствием. Инцидент с публикацией провокационного коллажа произошел после отстранения от должности украинского посла в Германии Андрея Мельника.
Президент Украины подчеркнул недопустимость игнорирования последствий войны и нормализации агрессии. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.
Нидерланды предоставят Украине 500 миллионов евро на разработку беспилотников. Это часть пакета помощи в 2 млрд евро до 2025 года для остановки агрессии РФ.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признали виновной в хищении государственных средств. Также по делу проходят еще восемь евродепутатов.
Французский суд рассматривает дело Марин Ле Пен о нецелевом использовании 3 млн евро из Европарламента. Ей грозит штраф, тюремное заключение и запрет баллотироваться на выборах.
Юридический комитет Европарламента поддержал лишение иммунитета Петра Быстрона из "Альтернативы для Германии" из-за его пророссийской позиции и действий, несовместимых со статусом евродепутата.
Еврокомиссия планирует отозвать проект директивы об отмене сезонного перевода часов из-за отсутствия консенсуса в Совете ЕС. Окончательное решение ожидается через несколько месяцев.
УКАСКО является технологическим провайдером для более 20 страховых компаний.
Бельгийская полиция провела обыски в офисах Huawei в Брюсселе по подозрению в коррупции евродепутатов. Лоббисты могли платить взятки за влияние на решения ЕС.
Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины, призвав ЕС способствовать гарантиям безопасности и ускорить переговоры о вступлении. Также призвали конфисковать активы рф для восстановления Украины.
Президент Европарламента Роберта Мецола заявила о необходимости усиления поддержки Украины перед экстренным саммитом ЕС. Она подчеркнула, что безопасность Украины является безопасностью Европы, и призвала к увеличению финансовой и военной помощи.
Сегодня состоится специальное заседание Европейского совета по дальнейшей поддержке Украины и европейской безопасности. Ожидается выступление Президента Зеленского и обсуждение гарантий безопасности для Украины.
Лидеры европейских стран, Канады и руководство ЕС выступили в поддержку Украины после конфликта Зеленского с Трампом в Белом доме. Мировые лидеры опубликовали заявления в защиту позиции Украины.
С начала 2024 года не зафиксировано случаев вывоза украинских детей в беларусь. Эксперт связывает это с «выборами» и желанием страны избежать обвинений в депортации детей.
Конституционный суд Болгарии обязал ЦИК пересчитать все голоса с парламентских выборов 2024 года. Аудит выявил расхождения в подсчете на 17% избирательных участков.
Представители UKASKO приняли участие во встречах с европейскими чиновниками и финансовыми институтами в Брюсселе. Делегация обсудила вопросы цифровой трансформации и внедрения insurtech-решений в финансовом секторе.
22 февраля мир отмечает Международный день поддержки жертв преступлений и Европейский день равной оплаты труда. Также в этот день празднуют День скромности и Всемирный день борьбы с энцефалитом.
В Мюнхене начинается 61-я конференция по безопасности с участием более 60 мировых лидеров стран. Украинская делегация во главе с Зеленским представит видение достижения длительного мира.
Европарламент принял резолюцию по Грузии, признав Саломе Зурабишвили легитимным президентом. Депутаты призывают ввести санкции против правящей партии и провести новые парламентские выборы.
министерство культуры рф утвердило финансирование 140 художественных фильмов на 2025 год. большинство лент будут иметь пропагандистский характер, в частности о «героизме участников сво» и «традиционных ценностях».
Производители вина в ЕС адаптируются к падению спроса из-за изменения потребительских привычек, особенно среди молодежи. Эксперты рекомендуют осваивать рынок безалкогольных вин, который к 2031 году вырастет до 14 млрд евро.
Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров освобождены после отбытия полного срока заключения в российских колониях. Их осудили в 2018 году по делу «первой Бахчисарайской группы» Хизб ут-Тахрир.
Польский министр по делам Европы сообщил о втором транше средств из замороженных российских активов для Украины. ЕС также планирует ввести 16-й пакет санкций против РФ к годовщине вторжения.
рф и рпц систематически нарушают международное гуманитарное право на оккупированных территориях Украины. Происходит насильственное подчинение религиозных общин и репрессии против духовенства разных конфессий.
Глава МИД Италии Таяни назвал три ключевых шага для ЕС во избежание торговой войны с США. По его словам, Европе нужно увеличить закупки американских товаров, поднять оборонные расходы и дерегулировать экономику.
Президент Грузии Кавелашвили заявил о прекращении переговоров о вступлении в ЕС из-за нежелания подчиняться требованиям Брюсселя. Он обвинил "иностранные правительства" в попытках втянуть Грузию в войну в Украине.
Миллиардера Илона Маска выдвинули на соискание Нобелевской премии мира 2025 года. Номинация связана с его вкладом в защиту свободы слова и прав человека.