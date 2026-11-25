Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде мирных переговоров по поводу войны рф против Украины, а ЕС будет оценивать прогресс на основе действий россии, а не только её слов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте 25 ноября, пишет УНН.

Детали

"Наши усилия служат одной цели: мы должны дать дипломатии наилучшие шансы на успех. В последние недели мы наблюдали возобновление импульса в мирных переговорах. Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде переговоров. Это важно, поскольку безопасность Украины напрямую влияет на нашу безопасность. Мы продолжим поддерживать Украину и защищать наши интересы. Мы будем оценивать прогресс на основе действий россии, а не только её слов. Как обсуждалось на встрече Коалиции желающих на прошлой неделе, россия должна согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры и на перемирие, чтобы обеспечить безопасный проход экспорта продовольствия через Чёрное море. Это были бы важные шаги, поскольку они показали бы, что россия серьёзно настроена на переговоры", — сказала фон дер Ляйен.

О санкциях

"Санкции остаются нашим основным инструментом для повышения цены войны россии в Украине. Санкции действительно работают, они подрывают основы войны россии. И у нас есть много показателей, указывающих на ухудшение перспектив российской экономики", — сказала фон дер Ляйен, указав на принятие нового 22-го пакета санкций ЕС против рф.

О пути Украины в ЕС

"Мы все должны признать, что даже под огромным давлением войны Украина продолжает реформироваться. Она укрепила свои институты и сделала важные шаги навстречу своему европейскому будущему. Итак, мы на пути к открытию двух последних переговорных кластеров о вступлении уже в этом году", — отметила глава Еврокомиссии.

"Это чёткое послание народу Украины: мы принадлежим друг другу! Наше послание россии также ясно: Европа хочет мира. Мира, который может длиться, мира, который защищает суверенитет Украины, и мира, который обеспечивает гарантии её долгосрочной безопасности. Или, проще говоря: мира, который даёт тем детям, которые не знали ничего, кроме войны, шанс вырасти в свободе", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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