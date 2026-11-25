Сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді мирних переговорів щодо війни рф проти України, і ЄС оцінюватиме прогрес на основі дій росії, а не лише її слів. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті 25 листопада, пише УНН.

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"Наші зусилля служать одній меті: ми повинні дати дипломатії найкращі шанси на успіх. Останніми тижнями ми спостерігали поновлення імпульсу в мирних переговорах. Сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів. Це важливо, оскільки безпека України безпосередньо впливає на нашу безпеку. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та захищати наші інтереси. Ми оцінюватимемо прогрес на основі дій росії, а не лише її слів. Як обговорювалося на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня, росія повинна погодитися на зимове припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури та на перемир'я, щоб забезпечити безпечне проходження експорту продовольства через Чорне море. Це були б важливі кроки, оскільки це показало б, що росія серйозно налаштована на переговори", - сказала фон дер Ляєн.

Про санкції

"Санкції залишаються нашим основним інструментом для збільшення ціни за війну росії в Україні. Санкції справді працюють, вони підривають основи війни росії. І в нас є багато показників, які вказують на погіршення перспектив російської економіки", - сказала фон дер Ляєн, вказавши на ухвалення нового 22-го пакету санкцій ЄС проти рф.

Про шлях України до ЄС

"Ми всі повинні визнати, що навіть під величезним тиском війни Україна продовжує реформуватися. Вона зміцнила свої інституції та зробила важливі кроки до свого європейського майбутнього. Отже, ми на шляху до відкриття двох останніх кластерів переговорів про вступ ще цього року", - зазначила голова Єврокомісії.

"Це чітке послання народу України: ми належимо одне одному! Наше послання росії також чітке: Європа хоче миру. Миру, який може тривати, миру, який захищає суверенітет України, і миру, який забезпечує гарантії її довгострокової безпеки. Або, простими словами: миру, який дає тим дітям, які не знали нічого, крім війни, шанс вирости у свободі", - підкреслила фон дер Ляєн.

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